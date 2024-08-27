期內包裝飲用水產品收入按年跌18.3%、惟來自茶飲料產品收入大升59.5%，抵銷水產品的下跌，其銷售佔比亦躍升至38%、僅落後於水產品的38.5%。集團指，今年首兩個月包裝飲用水產品銷售情況良好，該兩個月的銷售收益較去年同期增長19.0%。但自今年2月底開始，網絡上出現大量對集團及創始人的輿論攻擊和惡意詆毀，對集團的品牌及銷售產生了嚴重的負面影響。

期内毛利為130.3億元，按年增長5.9%；毛利率下降1.4個百分點至58.8%，主要影響因素包括純淨水產品新品上市促銷的影響、包裝飲用水產品銷量下降帶來固定成本分攤上升、以及果汁原料價格的上升。

展望未來，集團表示將繼續加強品牌建設，持續加大對水源地的宣傳和對飲料產品的提升和創新，進一步發展和夯實水和飲料雙引擎的格局，持續壯大農夫山泉的品牌基礎和競爭優勢，始終堅持「天然、健康」的產品理念，不斷求精和創新，向消費者提供更優質的產品和服務。

在受到上半年網絡輿情對公司的影響後，集團指對於造謠和誹謗詆毀農夫山泉的企業和個人，公司必將堅決追究其法律責任，堅持正義，絕不退縮。

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