上半年，公司營業收入按年增19.3%至224.97億元。其中，鑽井服務業務上半年營業收入64.08億元，按年增18.2%，公司持續關注裝備資源與市場需求的有效匹配，本期鑽井平台作業量及使用率均有所上升；油田技術服務業務上半年主要業務線作業量同比保持增長，板塊整體收入128.12億元，按年增20.8%，公司持續推進加快自研體系推廣，市場開拓成果顯著，主要業務線作業量保持增長；船舶服務業務上半年營業收入21.74億元，按年增14.2%，主要因本期自有船和外租船作業量均有所上升；物探採集和工程勘察服務業務上半年營業收入11.02億元，按年增20.5%，公司持續加強國際市場開發力度，新增多項海外作業訂單，本期三維採集業務有所增加。

另外，期内公司經營支出為200.19億元，按年增17.9%；經營利潤26.92億元，按年增36.6%；資本性支出為25.52億元，按年增37.8%。

展望未來，公司認爲全球上游勘探開發投資規模整體將保持穩定增長，油田服務市場需求持續擴大，同時在國家增儲上產「七年行動計劃」持續推動下，國內油田服務市場需求將持續增長。隨著行業形勢改善，以及新裝備投用、新技術應用、一體化項目推廣，公司將獲得更多服務機會。公司將全面提升技術研發能力，通過完善傳統上游技術服務能力，擴展現有業務範圍，及時增加新產品、新業務，使得公司的產業鏈、技術鏈更加健全、不斷優化。