期内收入按年下跌1.9%至25.44億元，集團指主要由於消費復蘇不及預期，奈雪的茶直營門店收入減少。經調整淨虧損4.38億元，去年同期經調整淨盈利7020萬元。今年上半年，奈雪的茶直營門店錄得門店經營利潤1.65億元，按年下跌65.1%；經營利潤率為7.8%，按年下跌12.3個百分點。集團經營活動所得現金淨額按年下跌73.3%至1.04億元。

截至今年6月30日，集團在114個城市擁有1,597間奈雪的茶直營門店。今年上半年，集團淨新增23間奈雪的茶直營門店。集團共有297家奈雪的茶加盟門店，集團計劃在合適的時機為市場提供更多關於加盟門店的表現信息。同一截止時間，集團註冊會員數量約9230萬名，月度活躍會員總數約500萬名，月度複購率約23.8%。

展望未來，集團指當前形勢下，首要任務是提振門店收入表現。為此，集團計劃在保持中、後台總成本基本不新增的前提下，適當提高營銷力度，增強品牌聲量。集團也將繼續維持研發力度，力求在目前的價格水平為消費者提供更多高品質的產品。另外，集團也將繼續穩步推進包括加盟業務和海外拓張在內的增量業務。

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