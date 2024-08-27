據悉，今次將人民幣債券的付款期限延長，亦有助公司爭取有更多時間來制定債務重組計劃。

據報，碧桂園的主要境內子公司或會將下月到期的多隻人民幣債券的支付期限推遲六個月，包括一隻2026年9月到期、票面利率為4.38%的債券，不過延長期限需要得到債權人的批准。

此前，碧桂園在代表銀行債權人的協調委員會及代表債券持有人的專案小組的支持下，獲高等法院批準將其清盤呈請聆訊進一步延至明年1月20日舉行。外電當時指，碧桂園預計將於9月向債權人公布離岸債務重組條款書，又計劃於明年初尋求法庭批准。

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