合景悠活（3913）公布，2024年中期少賺7.56%至5783.8萬元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.0285元﹔維持不派中期息。
集團中期收入按年增1.9%至19.23億元﹔中期毛利率約29.3%，按年跌2.3個百分點﹔集團中期的貿易應收款項約28.51億元，較去年底增4.1億元或16.8%，集團指，上半年中國房地產市場持續低迷，貿易應收款項收回速度持續放緩。同時，集團已於截至2024年6月30日止六個月作出適當的減值撥備。
集團中期其他開支約2.2億元，主要包括貿易應收款項、其他無形資產及商譽減值虧損分別約1.27億元、3090萬及5540萬元。集團指，經考慮信貸風險及市場環境後，鑒於中國房地產市場持續低迷，集團已於截至2024年6月30日止六個月計提適當的減值撥備。
集團截至上半年末的現金及現金等價物約12.69億元，較去年底減少約12.1%。截至上半年末，總借貸約6.12億元，當中約1.57億元將於1年內償還，而4.56億元將於2至5年內償還。
另外，集團公布，王建輝已提出辭任首席執行官，由王中琦接任，自2024年8月29日起生效。
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