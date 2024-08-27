moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

合景悠活上半年盈利跌7%至5784萬 不派中期息

合景悠活（3913）公布，2024年中期少賺7.56%至5783.8萬元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.0285元﹔維持不派中期息。

集團中期收入按年增1.9%至19.23億元﹔中期毛利率約29.3%，按年跌2.3個百分點﹔集團中期的貿易應收款項約28.51億元，較去年底增4.1億元或16.8%，集團指，上半年中國房地產市場持續低迷，貿易應收款項收回速度持續放緩。同時，集團已於截至2024年6月30日止六個月作出適當的減值撥備。

集團中期其他開支約2.2億元，主要包括貿易應收款項、其他無形資產及商譽減值虧損分別約1.27億元、3090萬及5540萬元。集團指，經考慮信貸風險及市場環境後，鑒於中國房地產市場持續低迷，集團已於截至2024年6月30日止六個月計提適當的減值撥備。

集團截至上半年末的現金及現金等價物約12.69億元，較去年底減少約12.1%。截至上半年末，總借貸約6.12億元，當中約1.57億元將於1年內償還，而4.56億元將於2至5年內償還。

另外，集團公布，王建輝已提出辭任首席執行官，由王中琦接任，自2024年8月29日起生效。

其他報道

碧桂園據報考慮進一步延長部分人民幣債券付款期限

奈雪的茶中期轉蝕4.35億元人民幣 不派息

農夫山泉中期多賺8%不派息 稱將對網絡造謠和誹謗堅決追究到底

中國信達中期純利跌47%至21.6億元人幣 不派中期息

安踏丁世忠：全球消費市場疲軟非中國獨憔悴 百億回購顯信心

信店全年扭虧轉賺6430萬復派末期息1.5仙  持有招商房託賬面蝕近4100萬

徐經緯下周一擔任港交所環球上市服務部主管

【久利生專欄】日旅客又双叒叕創新高，日股呢？

商湯上半年經調整虧損收窄至23.26億人民幣

京東：董事會已批准50億美元回購計劃 9月起生效

華晨中國三名前董事遭聯交所譴責

飛達控股中期少賺45.8% 中期息3港仙

澳博中期虧損顯著收窄至1.62億不派息 上葡京連續兩季扭虧

眾安在綫上半年純利跌75%至5547萬元人幣 虛銀ZA Bank蝕1.1億港元

中通服：重點將轉向算力和數據中心 續拓展海外市場

信置全年基礎溢利跌15%至51.7億  末期息0.43元按年持平

IFR：富衛擬最快9月再申請在港IPO

小鵬擬歐洲生產電動車 減輕關稅影響

安踏中期多賺63%至77億人幣 派息增44%每股1.18港元

全日沽空金額減5% 阿里沽空減3%

有片丨李嘉誠：聽到神奇技術為癌症病人帶來無痛高效選擇 幾個晚上都睡不著    

金茂中期多賺1.3倍 核心純利增1.7倍 息0.03元增1倍