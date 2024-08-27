集團指，非國際財務報告準則計量下的上半年核心經營利潤為27.99億元，按年增13.02%﹔收入按年增13.79%至214.91億元，海底撈餐廳經營收入按年增13.82%至204.14億元。

集團指，純利下跌主要受淨匯兌損益變動和內地增值稅加計抵減優惠政策取消的影響。但上半年收入、核心經營利潤雙增長，與同期相比創歷史新高，集團實現營業收入214.91億元，按年增長13.8%，整體海底撈餐廳翻檯率每天4.2次，所有門店接待顧客總數超過2.1億人次。

截至2024年6月30日，集團共經營1,343家海底撈餐廳，其中1,320家位於中國大陸地區，23家位於港澳台地區。2024年下半年，集團將繼續採用自下而上的開店方式，隨著經營管理能力的進一步提升，拓店的數量較2024年上半年預計有大幅增加。

集團又指，會繼續加強區域化佈局，穩步拓展海底撈餐廳網絡，確保每一家新開餐廳都能提供高水準的服務，並達到優秀的盈利水平。

上半年方面，為確保整體海底撈餐廳經營效果良好，上半年新開11家餐廳。同時亦關停了一些經營表現不達預期、增長潛力不足的餐廳，另有部分餐廳因物業調整等其他商業原因停止營業，公司2024年上半年共關閉43家門店。

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