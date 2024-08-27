季內收入按年升12.5%至1.83億美元，當中海底撈餐廳的經營收入按年升12.3%至1.76億美元。集團表示，增長源於國際市場持續復蘇、於在提高客流量和翻檯率方面持續努力，以及業務持續擴張和品牌影響力提升所帶動。

季內整體同店銷售額按年升6.6%至1.63億美元，於東南亞、東亞、北美洲及其他地區的同店銷售額均錄得按年升幅。而同店日均銷售額按年升6.9%至1.71萬美元。同店平均翻檯率為每天3.8次，較去年同期則為每天3.3次。

特海國際季內新開4家海底撈餐廳，並關閉了1家長期表現不佳的東南亞地區餐廳，海底撈餐廳總數截至今年6月底為122家，較首季時新增3家。

特海國際展望，未來將致力於擴大餐廳網絡，既包括海底撈火鍋餐廳，也包括新業態餐廳，將在已進入的國家積極尋找潛在的餐廳點位，同時擇機進入新市場。另將提高總部賦能門店的能力，包括但不限於供應鏈優化、品牌建設、數據化支持等方面。

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