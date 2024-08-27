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金界中期盈轉虧蝕近100萬美元 不派息

金界控股（3918）公布截至6月底止中期業績，期內因應要就俄羅斯海參崴的綜合渡假村項目作出8910萬美元減值，因此由盈轉虧，股東應佔虧損96.3萬美元。這較其較早前發出盈利預警預期虧損310萬至690萬美元虧損為少，實際減值金額亦約為其預期8500萬至9500萬美元的中位數水平。其與去年同期一樣，不派中期息。

該集團位於柬埔寨首都金邊經營的綜合渡假村業務方面，錄得博彩總收入按年增長12.3%至2.834億美元。當中中場收入按年增長17.8%至1.92億美元，扣除博彩稅後毛利率達89%，日均營業額達1050萬美元，按年增長5.7%，並恢復至疫情前的87.2%；貴賓博彩收入則按年增長2.3%。除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則為5550萬美元，按年減少61.3%。

受到酒店入住率下降影響，非博彩收入按年減少12.6%至940萬美元。其又表示，已經於今年7月初初悉數清償了到期的優先票據4.722億美元。

 

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