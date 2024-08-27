截至去年12月底，公司服務了五家全球十大通信運營商及設備商、近30%全球百大通信運營商及設備商、以及中國五大通信運營商及設備商，包括中國移動（0941）、中國聯通（0762）、中國電信（0728）、中國鐵塔（0788）等。公司服務中國十大自有數據中心企業的50%，以及中國十大第三方數據中心企業的60%，包括阿里巴巴（9988）、京東（9618）、百度（9888）等數據中心營運商。於2021年、2022年及2023年，公司服務五大客戶的平均時長超過九年。根據弗若斯特沙利文的數據，於2023年，公司在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一，市佔率達10.4%。

財務方面，公司今年前三個月公司擁有人應佔溢利9158.1萬元（人民幣·下同），按年增28.1%。2023年公司擁有人應佔溢利3.85億元，按年增37.1%。

公司於2022年12月透過增資獲得棗陽基金、恒盛紫竹及襄陽投資的投資，投後估值約48.85億元。其中棗陽基金的普通合伙人是湖北省人民政府國有資產監督管理委員會所控制公司的全資附屬公司。

公司指集資淨額將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施；資助建立一個研發中心；加強公司的海外銷售及營銷，以便公司能夠增強全球影響力並促進國際銷售；以及撥付營運資金及其他一般企業用途所需資金。