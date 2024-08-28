數據方面，美國8月份消費者信心指數升至半年最高，但受訪者對就業前景的樂觀程度下降。美國6月全美房價指數漲勢放緩，因買家撤出市場而待售房源開始增加。貼現率會議紀要暗示，紐約和芝加哥聯儲行長可能在7月就已經準備支持減息。

道瓊斯工業平均指數收漲9點，升幅0.03%，報41250點。標普500指數收漲8點，升幅0.16%，報5625點。納斯達克綜合指數收漲29點，或0.17%，報17754點。

Visa升0.94%，報270.72美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而Amazon跌1.36%，報173.12元，拖累道指15點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.03元，升0.37%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報164.68元，跌0.89%，亞馬遜(美：AMZN)收市報173.12元，跌1.35%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報519.1元，跌0.38%，英偉達(美：NVDA)收市報128.3元，升1.45%，微軟(美：MSFT)收市報413.84元，升0.08%，Tesla (美：TSLA)收市報209.21元，跌1.87%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報518點。德國DAX指數收漲0.35%，報18681點；法國CAC 40指數跌0.33%，報7565點；英國富時100指數收漲0.22%，報8345點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.4%，報5599點。

美國2年期債息曾跌最多1.04%，是8月26日後最大跌幅，當日跌幅為1.08%。低見3.8949厘，是8月26日3.8731厘後最低。收市報3.8992厘，是8月2日後收市新低，當日報3.8798厘。

美國10年期債息曾升最多1.29%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見3.8653厘，是8月22日3.8749厘後最高。收市報3.8216厘，是8月22日後收市新高，當日報3.8521厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至6.846基點，是8月15日6.745基點後最窄。收市報8.174基點，是8月8日後收市最窄，當日報5.235基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至125.322基點，是8月13日125.078基點後最窄。收市報129.43基點，是8月9日後收市最窄，當日報128.258基點。連續兩日收窄，累計4.597基點，對上一次連升2日是8月22日。

金龍指數曾升最多1.99%，是8月21日後最大升幅，當日升幅為2.49%。高見5688.56點，是8月21日5696.67點後最高。收市報5599.36點，是8月23日後收市新高，當日報5620.49點。第1日陰燭。

道指曾升最多0.08%，是8月26日後最大升幅，當日升幅為0.59%。高見41271.75點，是8月26日41420.05點後最高。收報41250.5點，升0.02%，創收市價計新高。連升3日，累計升537.72點，對上一次連升3日是8月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是8月15日。

標指曾升最多0.26%，是8月26日後最大升幅，當日升幅為0.3%。高見5631.18點，是8月26日5651.62點後最高。收市報5625.8點，是8月23日後收市新高，當日報5634.61點。

納指曾升最多0.36%，是8月23日後最大升幅，當日升幅為1.83%。高見17789.72點，是8月26日17909.09點後最高。收市報17754.82點，是8月23日後收市新高，當日報17877.79點。

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