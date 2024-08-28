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港股ADR跌56點 夜期低水4點 比亞迪、美團、中海油等業績

美股向上，港股ADR跌56點或0.32%，報17818點，即月恒指夜期跌42點，報17871點，夜期低水4點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.45%，折合報380.36元；阿里巴巴（9988）跌0.37%，折合報79.43元；美團（3690）跌1.38%，折合報105.56元；匯控（0005）升1.07%，折合報68.92元；建行（0939）升1.92%，折合報5.79元。

道期現跌0.048%；標期現跌0.13%；納期現跌0.3%。日本東證指數現跌0.22%；韓國KOSPI指數現跌0.27%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.39%。

VIX指數隔晚跌4.45%或0.72點，報15.43點。

紐油現升0.48%或0.37美元，報75.9美元；布油現升0.49%或0.39美元，報79.94美元；金價現跌0%或0.24美元，報2524.4美元；LME 銅期貨隔晚升1.71%或159.5美元，報9448美元。比特幣現跌4.49%或2777.3美元，報59075.9美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8216厘。

今日焦點股份可留意：

321間公司最快今日公布業績，包括，交行（3328）、比亞迪（1211）、比亞迪電子（0285）、中海外（0688）、中信銀行（0998）、中海油（0883）、理想（2015）、美團（3690）、蒙牛（2319）、北控水務集團（0371）、AQUILA ACQ-Z（7836）、香港中旅（0308）、中信証券（6030）、思捷環球（0330）、復星國際（0656）、有線（1097）、日清食品（1475）、富力（2777）、申洲國際（2313）、呷哺呷哺（0520）等。

阿里（9988）：雙重主要上市生效。

恒大汽車（0708）盈警預告半年虧損200億，恒大相關欠款大減值。

偉鴻（3321）發盈警預告中期虧損不少於5860萬澳門元。

金界（3918）中期盈轉虧蝕近100萬美元，不派息。

天大藥業（0455）提請大眾留意提及公司若干資料欺詐集資騙局。

特海國際（9658）第二季虧損收窄至98萬元，不派中期息。

海底撈（6862）半年賺20.38億人幣跌9.7%，中期息39.1仙。

中海油服（2883）中期純利15.92億元人民幣升18.9%，續不派息。

合景悠活（3913）上半年盈利跌7%至5784萬，不派中期息。

碧桂園（2007）據報考慮進一步延長部分人民幣債券付款期限。

奈雪的茶（2150）中期轉蝕4.35億元人民幣，不派息。

農夫山泉（9633）中期多賺8%不派息，稱將對網絡造謠和誹謗堅決追究到底。

中國信達（1359）中期純利跌47%至21.6億元人幣，不派中期息。

安踏（2020）︰18個月內擬動用不超過100億元回購。安踏中期多賺63%至77億人幣，派息增44%每股1.18港元。安踏丁世忠：全球消費市場疲軟非中國獨憔悴，百億回購顯信心。

信店（1221）全年扭虧轉賺6430萬復派末期息1.5仙， 持有招商房託賬面蝕近4100萬。

徐經緯下周一擔任港交所（0388）環球上市服務部主管。

京東（9618）：董事會已批准50億美元回購計劃，9月起生效。

商湯（0020）上半年經調整虧損收窄至23.26億人民幣。

華晨中國（1114）三名前董事遭聯交所譴責。

飛達控股（1100）中期少賺45.8%，中期息3港仙。

澳博（0880）中期虧損顯著收窄至1.62億不派息，上葡京連續兩季扭虧。

眾安在綫（6060）上半年純利跌75%至5547萬元人幣，虛銀ZA，Bank蝕1.1億港元。

中通服（0552）：重點將轉向算力和數據中心，續拓展海外市場。

信置（0083）全年基礎溢利跌15%至51.7億，末期息0.43元按年持平。

小鵬（9868）擬歐洲生產電動車，減輕關稅影響。

美聯（1200）半年多賺345.7%，不派息。

金茂（0817）中期多賺1.3倍，核心純利增1.7倍，息0.03元增1倍。

 

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