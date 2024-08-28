恒指今早低開26點或0.15%，報17847點，大市成交金額13億元；國指今早低開16點或0.26%，報6290點。恒生科技指數開市報3478點，跌0.64%。上升股份比例為5.21%，下跌為4.74%，無升跌為90.03%。恒指20天線升穿250天線，10天線升穿50天線。
藍籌20隻升，37隻下跌，25隻無升跌。安踏（2020）升7.47%，報77元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.69%，報5.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，14隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報31元，升2.31%；跌幅最大的是理想（2015）開市報77.6元，跌7.56%。
恒指續高於100天線(17757.05點)，20天線(17282.03點)升穿250天線(17274.65點)，10天線(17578.55點)升穿50天線(17539.77點)。科指續高於10天線(3475.37點)。
匯控（0005）據報考慮削減中層管理層級。開市報68.25元，升0.37%。
321間公司最快今日公布業績，績前表現如下，交行（3328）開市報6.29元，無升跌。比亞迪（1211）開市報229.4元，跌0.35%。比亞迪電子（0285）開市報30.3元，升0.17%。中海外（0688）無成交，報12.2元。中信銀行（0998）開市報4.96元，升0.2%。中海油（0883）開市報21.25元，跌0.7%。理想（2015）開市報77.6元，跌7.56%。美團（3690）開市報104.8元，跌1.32%。蒙牛（2319）開市報12.34元，無升跌。北控水務集團（0371）開市報2.38元，無升跌。AQUILA ACQ-Z（7836）無成交，報9.44元。香港中旅（0308）無成交，報1元。中信証券（6030）開市報11.24元，升0.72%。思捷環球（0330）無成交，報0.101元。復星國際（0656）無成交，報4.17元。有線（1097）無成交，報0.026元。日清食品（1475）無成交，報4.21元。富力（2777）無成交，報0.75元。申洲國際（2313）開市報68.45元，升1.03%。呷哺呷哺（0520）無成交，報0.96元。
阿里（9988）：雙重主要上市生效。開市報79.9元，跌0.06%。
恒大汽車（0708）盈警預告半年虧損200億，恒大相關欠款大減值。開市報0.28元，跌1.75%。
偉鴻（3321）發盈警預告中期虧損不少於5860萬澳門元。停牌。
金界（3918）中期盈轉虧蝕近100萬美元，不派息。開市報3.2元，跌2.74%。
天大藥業（0455）提請大眾留意提及公司若干資料欺詐集資騙局。無成交，報0.24元。
特海國際（9658）第二季虧損收窄至98萬元，不派中期息。開市報12.98元，跌0.92%。
海底撈（6862）半年賺20.38億人幣跌9.7%，中期息39.1仙。開市報12.52元，升2.12%。
中海油服（2883）中期純利15.92億元人民幣升18.9%，續不派息。開市報6.9元，升1.47%。
合景悠活（3913）上半年盈利跌7%至5784萬，不派中期息。無成交，報0.33元。
碧桂園（2007）據報考慮進一步延長部分人民幣債券付款期限。停牌。
奈雪的茶（2150）中期轉蝕4.35億元人民幣，不派息。開市報1.41元，跌0.7%。
農夫山泉（9633）中期多賺8%不派息，稱將對網絡造謠和誹謗堅決追究到底。開市報30.15元，跌0.17%。
中國信達（1359）中期純利跌47%至21.6億元人幣，不派中期息。開市報0.63元，跌1.56%。
安踏（2020）︰18個月內擬動用不超過100億元回購。安踏中期多賺63%至77億人幣，派息增44%每股1.18港元。安踏丁世忠：全球消費市場疲軟非中國獨憔悴，百億回購顯信心。開市報77元，升7.47%。
信店（1221）全年扭虧轉賺6430萬復派末期息1.5仙， 持有招商房託賬面蝕近4100萬。無成交，報1.4元。
徐經緯下周一擔任港交所（0388）環球上市服務部主管。開市報236元，升0.17%。
京東（9618）：董事會已批准50億美元回購計劃，9月起生效。開市報103.3元，升1.57%。
商湯（0020）上半年經調整虧損收窄至23.26億人民幣。開市報1.16元，跌1.69%。
華晨中國（1114）三名前董事遭聯交所譴責。開市報3.42元，升0.88%。
飛達控股（1100）中期少賺45.8%，中期息3港仙。無成交，報1.66元。
澳博（0880）中期虧損顯著收窄至1.62億不派息，上葡京連續兩季扭虧。開市報2.41元，跌1.23%。
眾安在綫（6060）上半年純利跌75%至5547萬元人幣，虛銀ZA，Bank蝕1.1億港元。開市報12.3元，跌2.54%。
中通服（0552）：重點將轉向算力和數據中心，續拓展海外市場。無成交，報4.16元。
信置（0083）全年基礎溢利跌15%至51.7億，末期息0.43元按年持平。開市報8.31元，跌0.24%。
小鵬（9868）擬歐洲生產電動車，減輕關稅影響。開市報31元，升2.31%。
美聯（1200）半年多賺345.7%，不派息。無成交，報0.75元。
金茂（0817）中期多賺1.3倍，核心純利增1.7倍，息0.03元增1倍。開市報0.65元，無升跌。
破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見4.33元，開市報4.33元，升0.23%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，開市報0.46元，無升跌；金風科技（2208）創52周高，見4.82元，開市報4.82元，升1.9%。
1隻股份創上市新低，包括科濟藥業－Ｂ（2171）低見3.5元，開市報3.5元，跌3.85%。
創52周低，包括，阿里影業（1060）低見0.36元，開市報0.36元，跌1.37%；億都（國際控股）（0259）低見2.63元，開市報2.63元，跌0.75%。
異動股
上升異動股，包括，中木國際（1822）開市報0.31元，升14.81%；信懇智能（1967）開市報0.265元，升14.72%；盈滙企業控股（2195）開市報0.129元，升14.16%；信越控股（6038）開市報0.255元，升13.84%；蓮和醫療（0928）開市報0.11元，升11.11%；安踏（2020）開市報77元，升7.47%；東軟教育（9616）開市報2.6元，升7.44%。
下跌異動股，包括，華夏以太幣（3046）開市報5.97元，跌8.65%；理想（2015）開市報77.6元，跌7.56%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報22.02元，跌5.9%；華夏比特幣ETF（3042）開市報7.4元，跌5.61%；裕承科金（0279）平上市低位0.02元，開市報0.02元，跌4.76%；順豐房託（2191）開市報2.72元，跌4.56%。
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