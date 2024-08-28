恒指今早低開26點或0.15%，報17847點，大市成交金額13億元；國指今早低開16點或0.26%，報6290點。恒生科技指數開市報3478點，跌0.64%。上升股份比例為5.21%，下跌為4.74%，無升跌為90.03%。恒指20天線升穿250天線，10天線升穿50天線。