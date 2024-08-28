moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開26點 20天線升穿250天線 科指跌0.64% 安踏升7.4% 理想跌7.5%

恒指今早低開26點或0.15%，報17847點，大市成交金額13億元；國指今早低開16點或0.26%，報6290點。恒生科技指數開市報3478點，跌0.64%。上升股份比例為5.21%，下跌為4.74%，無升跌為90.03%。恒指20天線升穿250天線，10天線升穿50天線。

藍籌20隻升，37隻下跌，25隻無升跌。安踏（2020）升7.47%，報77元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌1.69%，報5.81元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，14隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報31元，升2.31%；跌幅最大的是理想（2015）開市報77.6元，跌7.56%。

恒指續高於100天線(17757.05點)，20天線(17282.03點)升穿250天線(17274.65點)，10天線(17578.55點)升穿50天線(17539.77點)。科指續高於10天線(3475.37點)。

匯控（0005）據報考慮削減中層管理層級。開市報68.25元，升0.37%。

321間公司最快今日公布業績，績前表現如下，交行（3328）開市報6.29元，無升跌。比亞迪（1211）開市報229.4元，跌0.35%。比亞迪電子（0285）開市報30.3元，升0.17%。中海外（0688）無成交，報12.2元。中信銀行（0998）開市報4.96元，升0.2%。中海油（0883）開市報21.25元，跌0.7%。理想（2015）開市報77.6元，跌7.56%。美團（3690）開市報104.8元，跌1.32%。蒙牛（2319）開市報12.34元，無升跌。北控水務集團（0371）開市報2.38元，無升跌。AQUILA ACQ-Z（7836）無成交，報9.44元。香港中旅（0308）無成交，報1元。中信証券（6030）開市報11.24元，升0.72%。思捷環球（0330）無成交，報0.101元。復星國際（0656）無成交，報4.17元。有線（1097）無成交，報0.026元。日清食品（1475）無成交，報4.21元。富力（2777）無成交，報0.75元。申洲國際（2313）開市報68.45元，升1.03%。呷哺呷哺（0520）無成交，報0.96元。

阿里（9988）：雙重主要上市生效。開市報79.9元，跌0.06%。

恒大汽車（0708）盈警預告半年虧損200億，恒大相關欠款大減值。開市報0.28元，跌1.75%。

偉鴻（3321）發盈警預告中期虧損不少於5860萬澳門元。停牌。

金界（3918）中期盈轉虧蝕近100萬美元，不派息。開市報3.2元，跌2.74%。

天大藥業（0455）提請大眾留意提及公司若干資料欺詐集資騙局。無成交，報0.24元。

特海國際（9658）第二季虧損收窄至98萬元，不派中期息。開市報12.98元，跌0.92%。

海底撈（6862）半年賺20.38億人幣跌9.7%，中期息39.1仙。開市報12.52元，升2.12%。

中海油服（2883）中期純利15.92億元人民幣升18.9%，續不派息。開市報6.9元，升1.47%。

合景悠活（3913）上半年盈利跌7%至5784萬，不派中期息。無成交，報0.33元。

碧桂園（2007）據報考慮進一步延長部分人民幣債券付款期限。停牌。

奈雪的茶（2150）中期轉蝕4.35億元人民幣，不派息。開市報1.41元，跌0.7%。

農夫山泉（9633）中期多賺8%不派息，稱將對網絡造謠和誹謗堅決追究到底。開市報30.15元，跌0.17%。

中國信達（1359）中期純利跌47%至21.6億元人幣，不派中期息。開市報0.63元，跌1.56%。

安踏（2020）︰18個月內擬動用不超過100億元回購。安踏中期多賺63%至77億人幣，派息增44%每股1.18港元。安踏丁世忠：全球消費市場疲軟非中國獨憔悴，百億回購顯信心。開市報77元，升7.47%。

信店（1221）全年扭虧轉賺6430萬復派末期息1.5仙， 持有招商房託賬面蝕近4100萬。無成交，報1.4元。

徐經緯下周一擔任港交所（0388）環球上市服務部主管。開市報236元，升0.17%。

京東（9618）：董事會已批准50億美元回購計劃，9月起生效。開市報103.3元，升1.57%。

商湯（0020）上半年經調整虧損收窄至23.26億人民幣。開市報1.16元，跌1.69%。

華晨中國（1114）三名前董事遭聯交所譴責。開市報3.42元，升0.88%。

飛達控股（1100）中期少賺45.8%，中期息3港仙。無成交，報1.66元。

澳博（0880）中期虧損顯著收窄至1.62億不派息，上葡京連續兩季扭虧。開市報2.41元，跌1.23%。

眾安在綫（6060）上半年純利跌75%至5547萬元人幣，虛銀ZA，Bank蝕1.1億港元。開市報12.3元，跌2.54%。

中通服（0552）：重點將轉向算力和數據中心，續拓展海外市場。無成交，報4.16元。

信置（0083）全年基礎溢利跌15%至51.7億，末期息0.43元按年持平。開市報8.31元，跌0.24%。

小鵬（9868）擬歐洲生產電動車，減輕關稅影響。開市報31元，升2.31%。

美聯（1200）半年多賺345.7%，不派息。無成交，報0.75元。

金茂（0817）中期多賺1.3倍，核心純利增1.7倍，息0.03元增1倍。開市報0.65元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，電訊盈科（0008）創52周高，見4.33元，開市報4.33元，升0.23%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，開市報0.46元，無升跌；金風科技（2208）創52周高，見4.82元，開市報4.82元，升1.9%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括科濟藥業－Ｂ（2171）低見3.5元，開市報3.5元，跌3.85%。

創52周低，包括，阿里影業（1060）低見0.36元，開市報0.36元，跌1.37%；億都（國際控股）（0259）低見2.63元，開市報2.63元，跌0.75%。

異動股

上升異動股，包括，中木國際（1822）開市報0.31元，升14.81%；信懇智能（1967）開市報0.265元，升14.72%；盈滙企業控股（2195）開市報0.129元，升14.16%；信越控股（6038）開市報0.255元，升13.84%；蓮和醫療（0928）開市報0.11元，升11.11%；安踏（2020）開市報77元，升7.47%；東軟教育（9616）開市報2.6元，升7.44%。

下跌異動股，包括，華夏以太幣（3046）開市報5.97元，跌8.65%；理想（2015）開市報77.6元，跌7.56%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報22.02元，跌5.9%；華夏比特幣ETF（3042）開市報7.4元，跌5.61%；裕承科金（0279）平上市低位0.02元，開市報0.02元，跌4.76%；順豐房託（2191）開市報2.72元，跌4.56%。

 

其他報道

匯控據報擬削減中層管理層級

港股ADR跌56點 夜期低水4點 比亞迪、美團、中海油等業績

阿里或下月納入北水 分析料釋放約32億美元QDII額度

阿里：雙重主要上市生效

道指升9點 再創收市新高 觀望英偉達業績

北水增持盈富 減持中生製藥