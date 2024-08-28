期內收入791.3億元，按年增8.4%，少過預期的892.9億元。當中，開發物業營業額591.3億元，按年增8.3%；經營性不動產業務營業額為114.7億元，按年增長7.0%；輕資產管理業務營業額為58.9億元，按年增長17.6%；生態圈要素型業務營業額為26.4億元，按年增長0.8%。經常性收入合計為200.0億元，按年增長9.0%，營業額佔比為25.3%。

上半年，實現物業簽約銷售額1,247.0億元，實現簽約面積521萬平方米。截6月底，已銷售尚未結算的簽約額約為3,214.5億元，預計其中1,661.2億元將於下半年結算。

上半年，新增土儲儲備202萬平方米。截至6月底，總土地儲備約為5,699萬平方米。截至6月底，總借貸為2,511.3億元，持有銀行結餘及現金為1,183.3億元，淨有息負債率為33.6%，加權平均債務融資成本為3.24%。

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