買家為「Dubai Aerospace Enterprise」，未有披露作價。

公司指，根據《上市規則》第14章，由於一個或以上適用百分比率超過75%，該交易構成公司的非常重大的出售事項。然而，由於該交易屬於合資格飛機租賃活動，因此公司只須遵守《上市規則》第14.33D條的披露規定。

董事會已確認，公司符合合資格飛機出租商的準則；該交易由公司在其日常業務中按一般商業條款訂立；及該交易的條款為公平合理，並符合公司及股東的整體利益。

2023年年報顯示，公司擁有192架飛機，其中，165架為自有飛機，而27為代管飛機，總資產598億元，而上日計五日平均市值為21.64億元。

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