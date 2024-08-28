moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌9日 續見近一年低

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌9日，跌1.52點子至3.9078%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌9日是8月8日，當日拆息報4.07417%。

港元現報7.7988元升值29點子，曾貶值最多23點子，報7.804元，是8月5日7.8079元後最弱。亦曾升值最多36點子，報7.7981元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.82點子至3.07095%，是4月24日後最低；1星期HIBOR跌5.2點子至3.77119%，是8月23日後最低；2星期HIBOR跌6.17點子至3.7675%，是4月24日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.35點子至4.20827%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR跌4.79點子至4.23792%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌4.32點子至4.28738%，是2023年4月17日後最低。

美元指數現報100.721升值0.169點或0.17%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.39049%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.417%，連續5日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年8月02日，當日利差報-1.1327%。

其他報道

A&F據報回歸香港市場 擬租銅鑼灣希慎及沙田新城市兩大舖位

中國飛機租賃出售17架連租約飛機

華潤萬象生活 中期多賺36% 息0.279元 特別息0.575元

潤地中期少賺25% 核心盈利跌4.7% 中期息0.2元增1%

美國銀行客戶三周來首次從美國股票撤資

滬深三大指數低開 人行淨投放193億人幣

恒指低開26點 20天線升穿250天線 科指跌0.64% 安踏升7.4% 理想跌7.5%

匯控據報擬削減中層管理層級

港股ADR跌56點 夜期低水4點 比亞迪、美團、中海油等業績

阿里或下月納入北水 分析料釋放約32億美元QDII額度

阿里：雙重主要上市生效

道指升9點 再創收市新高 觀望英偉達業績北水增持盈富 減持中生製藥