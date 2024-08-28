港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌9日，跌1.52點子至3.9078%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌9日是8月8日，當日拆息報4.07417%。
港元現報7.7988元升值29點子，曾貶值最多23點子，報7.804元，是8月5日7.8079元後最弱。亦曾升值最多36點子，報7.7981元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.82點子至3.07095%，是4月24日後最低；1星期HIBOR跌5.2點子至3.77119%，是8月23日後最低；2星期HIBOR跌6.17點子至3.7675%，是4月24日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.35點子至4.20827%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR跌4.79點子至4.23792%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌4.32點子至4.28738%，是2023年4月17日後最低。
美元指數現報100.721升值0.169點或0.17%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.39049%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.417%，連續5日擴闊，利差是2024年4月25日後最闊，當日差距為-1.4238%。
對上一次連續5日擴闊，是2024年8月02日，當日利差報-1.1327%。
其他報道
華潤萬象生活 中期多賺36% 息0.279元 特別息0.575元
潤地中期少賺25% 核心盈利跌4.7% 中期息0.2元增1%
恒指低開26點 20天線升穿250天線 科指跌0.64% 安踏升7.4% 理想跌7.5%
港股ADR跌56點 夜期低水4點 比亞迪、美團、中海油等業績