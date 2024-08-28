美股隔晚上升，觀望英偉達等重磅股業績，美期今早向下，市場情緒謹慎，亞股亦普遍下跌。農夫山泉（9633）公布上市以來最慢的半年度業績增速，跌11.5%，是跌幅最大的藍籌。
恒指今早低開26點，高位升4點，低位跌187點，高低波幅192點。上升股份比例為13.48%，下跌為34.32%，無升跌為52.19%。
恒指半日跌173點或0.97%，報17700點，大市成交金額484億元；國指跌84點或1.33%，報6222點。恒生科技指數收報3437點，跌1.81%。
藍籌股成交金額225.69億元，佔大市成交46.63%；科指成份股成交金額112.51億元，佔大市成交23.24%；國指成份股成交金額196.19億元，佔大市成交40.53%。
24隻雙櫃台股，總成交0.18億元人民幣，相當於約0.19億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少8.97%，至74.36億元，佔大市成交15.35%。牛熊證成交金額35.56億元，減少13.2%；窩輪成交金額38.79億元，減少4.72%。
藍籌17隻升，63隻下跌，2隻無升跌。翰森製藥（3692）升8.67%，收報19.8元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌11.59%，收報26.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報12.16元，升2.18%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見10.14元，收報10.24元，跌18.86%。
恒指跌穿100天線(17755.58點)，10天線(17563.84點)升穿50天線(17536.83點)，200天線(17151.1點)升穿250天線(17274.07點)。科指跌穿10天線(3471.27點)、20天線(3434.9點)。
北水南下合計淨流入13.52億元，較上日減少52.97%，淨流入金額是8月27日28.75億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入42.28億元。北水本月累計流入410.31億元，按月減少14.42%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。
雲頂新耀（1952）中期虧損擴大 不派息。收報21.3元，升1.43%。
中國飛機租賃（1848）出售17架連租約飛機。收報2.92元，升1.39%。
華潤萬象生活（1209）中期多賺36% 息0.279元 特別息0.575元。收報23.25元，升3.33%。
潤地（1109）中期少賺25% 核心盈利跌4.7% 中期息0.2元增1%。收報21.35元，跌3.17%。
匯控（0005）據報考慮削減中層管理層級。收報68.45元，升0.66%。
321間公司最快今日公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報6.14元，跌2.38%。比亞迪（1211）收報224.8元，跌2.35%。比亞迪電子（0285）收報29.3元，跌3.14%。中海外（0688）收報11.88元，跌2.62%。中信銀行（0998）收報4.91元，跌0.81%。中海油（0883）收報21.25元，跌0.7%。理想（2015）收報79.65元，跌5.12%。美團（3690）收報103.7元，跌2.35%。蒙牛（2319）見52周低11.92元，收報12.02元，跌2.59%。北控水務集團（0371）收報2.23元，跌6.3%。AQUILA ACQ-Z（7836）收報9.44元，無升跌。香港中旅（0308）見52周低0.98元，收報0.99元，跌1%。中信証券（6030）收報11.22元，升0.54%。思捷環球（0330）收報0.102元，升0.99%。復星國際（0656）收報4.06元，跌2.64%。有線（1097）收報0.026元，無升跌。日清食品（1475）收報4.21元，無升跌。富力（2777）平上市低位0.73元，收報0.73元，跌2.67%。申洲國際（2313）收報68.05元，升0.44%。呷哺呷哺（0520）收報0.98元，升2.08%。
阿里（9988）：雙重主要上市生效。收報79.05元，跌1.13%。
恒大汽車（0708）盈警預告半年虧損200億，恒大相關欠款大減值。收報0.275元，跌3.51%。
偉鴻（3321）發盈警預告中期虧損不少於5860萬澳門元。停牌。
金界（3918）中期盈轉虧蝕近100萬美元，不派息。收報3.22元，跌2.13%。
天大藥業（0455）提請大眾留意提及公司若干資料欺詐集資騙局。收報0.24元，無升跌。
特海國際（9658）第二季虧損收窄至98萬元，不派中期息。收報12.64元，跌3.51%。
海底撈（6862）半年賺20.38億人幣跌9.7%，中期息39.1仙。收報12元，跌2.12%。
中海油服（2883）中期純利15.92億元人民幣升18.9%，續不派息。收報7.09元，升4.26%。
合景悠活（3913）上半年盈利跌7%至5784萬，不派中期息。收報0.3元，跌9.09%。
碧桂園（2007）據報考慮進一步延長部分人民幣債券付款期限。停牌。
奈雪的茶（2150）中期轉蝕4.35億元人民幣，不派息。收報1.38元，跌2.82%。
農夫山泉（9633）中期多賺8%不派息，稱將對網絡造謠和誹謗堅決追究到底。創上市新低，見26.3元，收報26.7元，跌11.59%。
中國信達（1359）中期純利跌47%至21.6億元人幣，不派中期息。收報0.62元，跌3.13%。
安踏（2020）︰18個月內擬動用不超過100億元回購。安踏中期多賺63%至77億人幣，派息增44%每股1.18港元。安踏丁世忠：全球消費市場疲軟非中國獨憔悴，百億回購顯信心。收報74.6元，升4.12%。
信店（1221）全年扭虧轉賺6430萬復派末期息1.5仙， 持有招商房託賬面蝕近4100萬。收報1.4元，無升跌。
徐經緯下周一擔任港交所（0388）環球上市服務部主管。收報233.4元，跌0.93%。
京東（9618）：董事會已批准50億美元回購計劃，9月起生效。收報102.7元，升0.98%。
商湯（0020）上半年經調整虧損收窄至23.26億人民幣。收報1.11元，跌5.93%。
華晨中國（1114）三名前董事遭聯交所譴責。收報3.29元，跌2.95%。
飛達控股（1100）中期少賺45.8%，中期息3港仙。收報1.54元，跌7.23%。
澳博（0880）中期虧損顯著收窄至1.62億不派息，上葡京連續兩季扭虧。收報2.35元，跌3.69%。
眾安在綫（6060）上半年純利跌75%至5547萬元人幣，虛銀ZA，Bank蝕1.1億港元。創上市新低，見10.14元，收報10.24元，跌18.86%。
中通服（0552）：重點將轉向算力和數據中心，續拓展海外市場。收報3.99元，跌4.09%。
信置（0083）全年基礎溢利跌15%至51.7億，末期息0.43元按年持平。收報8.2元，跌1.56%。
小鵬（9868）擬歐洲生產電動車，減輕關稅影響。收報30.85元，升1.82%。
美聯（1200）半年多賺345.7%，不派息。收報0.73元，跌2.67%。
金茂（0817）中期多賺1.3倍，核心純利增1.7倍，息0.03元增1倍。收報0.67元，升3.08%。
破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.76元，收報59.56元，升0.17%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1819元，收報1812元，升0.22%；年年卡（3773）創上市新高，見3.46元，收報3.26元，升3.16%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1819元，收報1812元，升0.22%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81.16元，收報81.16元，升0.12%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.35元，收報1067.3元，升0.05%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.66元，收報7.66元，升0.52%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見24.2元，收報22.85元，跌0.65%；中國太平（0966）創52周高，見9.41元，收報9.39元，升9.19%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.33元，收報4.32元，無升跌；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.4元，收報4.36元，跌0.68%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.62元，收報0.61元，升3.39%。
破頂指數成份股包括，長和（0001）創52周高，見43.7元，收報43.1元，升0.35%；長建（1038）創52周高，見57.95元，收報57.95元，升1.22%；中電（0002）創52周高，見70.9元，收報70.8元，升0.64%；翰森製藥（3692）創52周高，見19.98元，收報19.8元，升8.67%。
34隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.38元，收報2.41元，跌8.71%；世茂服務（0873）低見0.65元，收報0.69元，跌4.17%；新高教（2001）低見1.51元，收報1.54元，跌1.91%；廣汽集團（2238）低見2.42元，收報2.45元，跌1.61%；稻香（0573）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；眾安在綫（6060）低見10.14元，收報10.24元，跌18.86%；農夫山泉（9633）低見26.3元，收報26.7元，跌11.59%；中國新經濟投資（0080）低見0.043元，收報0.044元，跌10.2%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.235元，收報0.236元，跌1.26%；稻香控股（0573）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%。
50隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.69元，收報2.7元，跌3.23%；金地商置（0535）低見0.166元，收報0.176元，跌3.83%；中海宏洋（0081）低見1.43元，收報1.47元，跌2.65%；北京汽車（1958）低見1.8元，收報1.8元，跌4.26%；叙福樓（1978）低見0.39元，收報0.405元，跌4.71%；蒙牛（2319）低見11.92元，收報12.02元，跌2.59%；信義光能（0968）低見2.98元，收報2.99元，跌3.86%；中升（0881）低見8.2元，收報8.2元，跌6.71%；大酒店（0045）低見5.13元，收報5.18元，無升跌；香港中旅（0308）低見0.98元，收報0.99元，跌1%。
異動股
上升異動股，包括，大唐西市（0620）收報0.3元，升62.16%；遠東控股國際（0036）收報0.058元，升34.88%；安領國際（1410）收報0.3元，升30.43%；浩柏國際（8431）收報0.112元，升27.27%；百利達集團控股（8179）創52周高，見0.127元，收報0.127元，升25.74%；正味集團（2147）收報0.081元，升22.73%；中木國際（1822）收報0.33元，升22.22%；比高集團（8220）收報1.45元，升20.83%；中建富通（0138）收報0.114元，升20%；飛思達科技（1782）收報4.64元，升19.9%；神通機器人教育（8206）收報0.038元，升18.75%。
下跌異動股，包括，MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.59元，跌29.76%；民富國際（8511）創上市新低，見0.015元，收報0.015元，跌28.57%；眾安在綫（6060）創上市新低，見10.14元，收報10.24元，跌18.86%；世紀集團國際（2113）創上市新低，見0.029元，收報0.029元，跌17.14%；恆新豐控股（1920）收報0.29元，跌13.43%；澳洲成峰高教（1752）收報0.05元，跌12.28%；錦興國際控股（2307）收報0.132元，跌12%；華音國際控股（0989）平上市低位0.03元，收報0.03元，跌11.76%。
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