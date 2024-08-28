期內收入18.22億元，跌5.5%，主要由於消費減少及港元兌人民幣外幣換算所產生的負面影響所致。毛利減少3.2%至6.38億元，毛利率由2023年同期34.1%增加0.9個百分點至2024年的35%，主要由於重要原材料成本緩和所致。

經調整EBITDA（除息稅折舊攤銷前利潤）增加1.5%至3億元，相當於期內經調整EBITDA利潤率16.5%，按年升1.2個百分點。

期內來自香港及其他亞洲業務的收入減少6.1%至7.1億元，主要由於香港消費者在日用品方面的支出外流至深圳，抵消其他亞洲地區的增長。

中國內地方面，由於消費者信心疲弱、中國消費增長放緩及外匯匯率換算的負面影響，上半年收入減少5.2%至11.2億元。

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