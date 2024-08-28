moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日清食品上半年少賺1.3% 港人北上消費累本地收入跌逾6%

日清食品（1475）公布，截至今年6月底止半年盈利1.69億元，按年跌1.3%，每股盈利16.24仙，不派息。

期內收入18.22億元，跌5.5%，主要由於消費減少及港元兌人民幣外幣換算所產生的負面影響所致。毛利減少3.2%至6.38億元，毛利率由2023年同期34.1%增加0.9個百分點至2024年的35%，主要由於重要原材料成本緩和所致。

經調整EBITDA（除息稅折舊攤銷前利潤）增加1.5%至3億元，相當於期內經調整EBITDA利潤率16.5%，按年升1.2個百分點。

期內來自香港及其他亞洲業務的收入減少6.1%至7.1億元，主要由於香港消費者在日用品方面的支出外流至深圳，抵消其他亞洲地區的增長。

中國內地方面，由於消費者信心疲弱、中國消費增長放緩及外匯匯率換算的負面影響，上半年收入減少5.2%至11.2億元。

其他報道

恒指半日跌173點 科指跌1.8% 農夫山泉跌11%

保誠上半年新業務利潤增1% 中期息6.87美分多9%

多區分店《我推的孩子》聯乘甜品售罄 網民：咁點換立牌？ 壽司郎：食材補貨中

雲頂新耀中期虧損擴大 不派息

蘋果據報服務部門裁員約百人

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌9日 續見近一年低

A&F據報回歸香港市場 擬租銅鑼灣希慎及沙田新城市兩大舖位

中國飛機租賃出售17架連租約飛機

華潤萬象生活 中期多賺36% 息0.279元 特別息0.575元

潤地中期少賺25% 核心盈利跌4.7% 中期息0.2元增1%

美國銀行客戶三周來首次從美國股票撤資

滬深三大指數低開 人行淨投放193億人幣

恒指低開26點 20天線升穿250天線 科指跌0.64% 安踏升7.4% 理想跌7.5%

匯控據報擬削減中層管理層級

港股ADR跌56點 夜期低水4點 比亞迪、美團、中海油等業績

阿里或下月納入北水 分析料釋放約32億美元QDII額度

阿里：雙重主要上市生效

道指升9點 再創收市新高 觀望英偉達業績

北水增持盈富 減持中生製藥