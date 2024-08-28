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華潤萬象：中國消費長期健康發展趨勢亦不變

華潤萬象（1209）上半年純利按年增36%至19.08億元人民幣（下同），核心純利按年增24.2%至17.66億元，更豪派中期息0.279元及特別息0.575元。被問到消費市場疲弱的看法，管理層指，上半年在管項目旗下在營購物中心實現零售額1,007.1億元，按年增長19.7%；業主端租金收入125.7億元，按年增長19.7%；業主端經營利潤率按年提升0.6個百分點至67.8%，態勢良好。

雖然市場及居民消費需求分化加劇，但中國的中長期經濟穩定趨勢沒有改變，推動內需拉動經濟增長效果顯著，消費長期健康發展趨勢亦不變。上半年商品零售尤其是高端消費承壓放緩，服務消費增勢穩健，消費者日趨重視消費價值、會堅持高品質和高效率的運營等。

至於重奢購物中心管理能力一向被視為華潤萬象的護城河，管理層在談及國際奢侈品牌銷售放緩時，指商管業務核心指標仍在歷史提升，受益於公司全價值鏈組織能力提 升的優勢等，重奢類項目按年增9.6%等。公司仍長期受惠於經濟進入高質量發展，高端奢侈品的前景仍是可期，此前亦有市場研究指，2024年底中國消費者對全球奢侈品銷售貢獻比例將恢復至35%，仍會是奢侈品重要消費市場。

收併購方面，管理層表示目前採取持續關注、審慎推進的原則，積極尋找優質標的，希望持到質量好、體量大等符合公司戰略的標的。但目前看來市場符合的標的較少，加上受市場影響，2024年物管市場並沒有看到一單成交，而且現在市場估值較低下，項目持有方都保持觀望，出售意願不強。