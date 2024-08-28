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黑桃資本旗下第二個SPAC於納斯達克上市

由黑桃資本之附屬公司發起的特殊目的收購公司（「SPAC」）Black Spade Acquisition II Co宣布，其首次公開發行的1500萬單位，價格為每單位10.00美元。預計於8月28日在納斯達克上市交易，股票代號為「BSIIU」。

每個單位由一股A 類普通股和三分之一的可贖回認股權證組成。受限於若干調整，每一完整認股權證均可以每股11.50 美元的行使價格購買一股A 類普通股。單位分拆後不會發行零碎認股權證，只有完整認股權證方可進行交易。當構成這些單位的證券開始單獨交易時，A類普通股和認股權證預計將在納斯達克上市，股票代號分別為「BSII」和「BSIIW」。根據慣例交易條件，此次發行預計將於8月29日完成。

Black Spade Acquisition II Co 是其創辦人黑桃資本及其管理團隊成立的第二個SPAC，旨在與一項或多項業務或資產進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似業務合併。Black Spade Acquisition Co（「 BSAQ」）於去年8月與越南汽車製造商VinFast完成了價值230億美元的企業合併。

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