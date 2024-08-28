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優品360中期賺1.23億元 息11仙 今年初全數內地分店結業

優品360（2360）昨日公布截至今年6月底止中期業績，上半年賺1.23億元，較去年4月至9月增長10.8%，按年增長6.2%，每股盈利則為12.3仙，中期息11仙，按年升37.5%。

期內集團收入13.94億元，較去年4月至9月增加12.6%，按年增長10.6%。截至今年6月底，集團合共經營175間連鎖零售店舖，包括於香港經營168間連鎖零售店舖，較去年9月底增加12間，同時於澳門經營7間連鎖零售店舖。

集團指，考慮內地食品實體店零售業競爭激烈，以及該等門店的經營數據，集團在本年初結束了其所有在內地的連鎖零售店舖。未來，集團將以港澳地區為業務中心，並繼續保持開放態度，積極探索在內地及海外拓展業務的可行性。

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