期內集團收入13.94億元，較去年4月至9月增加12.6%，按年增長10.6%。截至今年6月底，集團合共經營175間連鎖零售店舖，包括於香港經營168間連鎖零售店舖，較去年9月底增加12間，同時於澳門經營7間連鎖零售店舖。

集團指，考慮內地食品實體店零售業競爭激烈，以及該等門店的經營數據，集團在本年初結束了其所有在內地的連鎖零售店舖。未來，集團將以港澳地區為業務中心，並繼續保持開放態度，積極探索在內地及海外拓展業務的可行性。

其他報道

信通院：7月5G手機出貨量增37%

巴郡減持美銀 套現9.8億美元

中糧家佳康中期生物資產公允價值調整前虧損3.9億人幣 續不派息

黛麗斯發盈喜 料全年接近扭虧

半日沽空金額增9% 恒生中國企業增4.5倍

石四藥上半年多賺7.4% 中期息0.08元

華潤萬象：中國消費長期健康發展趨勢亦不變

中海外中期少賺23% 息0.3元

日清食品上半年少賺1.3% 港人北上消費累本地收入跌逾6%

恒指半日跌173點 科指跌1.8% 農夫山泉跌11%

申洲國際半日多賺37.8% 中期息增32%至1.25元

保誠上半年新業務利潤增1% 中期息6.87美分多9%

多區分店《我推的孩子》聯乘甜品售罄 網民：咁點換立牌？ 壽司郎：食材補貨中

雲頂新耀中期虧損擴大 不派息

蘋果據報服務部門裁員約百人

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌9日 續見近一年低

A&F據報回歸香港市場 擬租銅鑼灣希慎及沙田新城市兩大舖位

中國飛機租賃出售17架連租約飛機

華潤萬象生活 中期多賺36% 息0.279元 特別息0.575元

潤地中期少賺25% 核心盈利跌4.7% 中期息0.2元增1%

美國銀行客戶三周來首次從美國股票撤資

滬深三大指數低開 人行淨投放193億人幣

恒指低開26點 20天線升穿250天線 科指跌0.64% 安踏升7.4% 理想跌7.5%

匯控據報擬削減中層管理層級

港股ADR跌56點 夜期低水4點 比亞迪、美團、中海油等業績

阿里或下月納入北水 分析料釋放約32億美元QDII額度

阿里：雙重主要上市生效

道指升9點 再創收市新高 觀望英偉達業績

北水增持盈富 減持中生製藥