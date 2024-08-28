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恒指收市跌182點 農夫山泉跌一成 見上市新低 科指跌1.5%

市場情緒謹慎，美期變不大，日、轉、台股由跌轉升，投資者對內地消費前景有憂慮，內地消費股向下，拼多多隔晚續跌，農夫山泉（9633）見上市以來最慢的半年度業績增速，創上市新低，收市跌10.43%，是跌幅最大的藍籌。四隻代表滬深300ETF累計成交額逾138億元人民幣，為近六周單日最大，但滬深300指數依然實現三連跌。港股三大指數均見一周最大跌幅，大市成交增，北水流入降。

恒指今早低開26點，高位升4點，低位跌215點，高低波幅220點。上升股份比例為20.28%，下跌為38.31%，無升跌為41.39%。

恒指收市跌182點或1.02%，報17692點，大市成交金額939億元，較上日增加2.18%，是8月22日974.08億元成交後最多；國指跌80點或1.27%，報6225點。恒生科技指數收報3445點，跌1.59%。

藍籌股成交金額486.31億元，佔大市成交51.79%；科指成份股成交金額242.59億元，佔大市成交25.83%；國指成份股成交金額416.34億元，佔大市成交44.33%。

24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加3.09%，至84.22億元，佔大市成交8.96%。牛熊證成交金額41.95億元，增加2.4%；窩輪成交金額42.26億元，增加3.78%。

藍籌20隻升，59隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升13.06%，收報20.6元，是升幅最大的藍籌，農夫山泉（9633）跌10.43%，收報27.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報30.95元，升2.15%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見10.08元，收報10.42元，跌17.43%。

恒指跌穿100天線(17755.49點)，10天線(17562.99點)升穿50天線(17536.66點)，20天線(17274.25點)升穿250天線(17274.03點)。科指跌穿10天線(3472.03點)、20天線(3435.28點)。

北水南下合計淨流入26.68億元，較上日減少7.23%，淨流入金額是8月27日28.75億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入55.43億元。北水本月累計流入423.46億元，按月減少11.68%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.2%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.59%。低見17659.29點，是8月27日17624.42點後最低。收市報17692.45點，是8月23日後收市新低，當日報17612.1點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.16%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.41%。低見3425.73點，是8月21日3378.65點後最低。收市報3445.46點，是8月21日後收市新低，當日報3434.39點。連跌2日，累計跌57.5點，對上一次連跌2日是8月21日。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.62%，是8月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.97%。低見6204.02點，是8月23日6164.48點後最低。收市報6225.99點，是8月23日後收市新低，當日報6219.24點。第1日陰燭。

午後消息股表現

優品360（2360）中期賺1.23億元 息11仙 今年初全數內地分店結業。收報1.69元，升8.33%。

中糧家佳康（1610）中期生物資產公允價值調整前虧損3.9億人幣 續不派息。收報1.47元，跌1.34%。

黛麗斯（0333）發盈喜 料全年接近扭虧。收報0.3元，升17.65%。

石四藥（2005）上半年多賺7.4% 中期息0.08元。收報3.76元，升0.53%。

華潤萬象（1209）：中國消費長期健康發展趨勢亦不變。華潤萬象生活中期多賺36% 息0.279元 特別息0.575元。收報23.25元，升3.33%。

中海外（0688）中期少賺23% 息0.3元。收報11.64元，跌4.59%。

日清食品（1475）上半年少賺1.3% 港人北上消費累本地收入跌逾6%。收報4.12元，跌2.14%。

申洲國際（2313）半日多賺37.8% 中期息增32%至1.25元。收報64.25元，跌5.17%。

保誠（2378）上半年新業務利潤增1% 中期息6.87美分多9%。收報69.8元，升0.22%。

今早及隔晚消息股表現

雲頂新耀（1952）中期虧損擴大 不派息。收報20.95元，跌0.24%。

中國飛機租賃（1848）出售17架連租約飛機。收報2.89元，升0.35%。

潤地（1109）中期少賺25% 核心盈利跌4.7% 中期息0.2元增1%。收報20.9元，跌5.22%。

匯控（0005）據報考慮削減中層管理層級。收報68.1元，升0.15%。

321間公司最快今日公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報6.18元，跌1.75%。比亞迪（1211）收報226元，跌1.82%。比亞迪電子（0285）收報29.5元，跌2.48%。中信銀行（0998）收報4.9元，跌1.01%。中海油（0883）收報21.3元，跌0.47%。理想（2015）收報81.05元，跌3.45%。美團（3690）收報102.8元，跌3.2%。蒙牛（2319）見52周低11.92元，收報12.02元，跌2.59%。AQUILA ACQ-Z（7836）收報9.44元，無升跌。香港中旅（0308）見52周低0.98元，收報0.99元，跌1%。中信証券（6030）收報11.18元，升0.18%。思捷環球（0330）收報0.1元，跌0.99%。復星國際（0656）收報4.14元，跌0.72%。有線（1097）收報0.025元，跌3.85%。富力（2777）平上市低位0.73元，收報0.73元，跌2.67%。呷哺呷哺（0520）收報0.96元，無升跌。

阿里（9988）：雙重主要上市生效。收報79.1元，跌1.06%。

恒大汽車（0708）盈警預告半年虧損200億，恒大相關欠款大減值。收報0.275元，跌3.51%。

偉鴻（3321）發盈警預告中期虧損不少於5860萬澳門元。停牌。

金界（3918）中期盈轉虧蝕近100萬美元，不派息。收報3.29元，無升跌。

天大藥業（0455）提請大眾留意提及公司若干資料欺詐集資騙局。收報0.24元，無升跌。

特海國際（9658）第二季虧損收窄至98萬元，不派中期息。收報12.64元，跌3.51%。

海底撈（6862）半年賺20.38億人幣跌9.7%，中期息39.1仙。收報12.34元，升0.65%。

中海油服（2883）中期純利15.92億元人民幣升18.9%，續不派息。收報7.13元，升4.85%。

合景悠活（3913）上半年盈利跌7%至5784萬，不派中期息。收報0.3元，跌9.09%。

碧桂園（2007）據報考慮進一步延長部分人民幣債券付款期限。停牌。

奈雪的茶（2150）中期轉蝕4.35億元人民幣，不派息。收報1.38元，跌2.82%。

農夫山泉（9633）中期多賺8%不派息，稱將對網絡造謠和誹謗堅決追究到底。創上市新低，見26.3元，收報27.05元，跌10.43%。

中國信達（1359）中期純利跌47%至21.6億元人幣，不派中期息。收報0.62元，跌3.13%。

安踏（2020）︰18個月內擬動用不超過100億元回購。安踏中期多賺63%至77億人幣，派息增44%每股1.18港元。安踏丁世忠：全球消費市場疲軟非中國獨憔悴，百億回購顯信心。收報74.85元，升4.47%。

信店（1221）全年扭虧轉賺6430萬復派末期息1.5仙， 持有招商房託賬面蝕近4100萬。收報1.4元，無升跌。

徐經緯下周一擔任港交所（0388）環球上市服務部主管。收報232.4元，跌1.36%。

京東（9618）：董事會已批准50億美元回購計劃，9月起生效。收報103.5元，升1.77%。

商湯（0020）上半年經調整虧損收窄至23.26億人民幣。收報1.12元，跌5.08%。

華晨中國（1114）三名前董事遭聯交所譴責。收報3.25元，跌4.13%。

飛達控股（1100）中期少賺45.8%，中期息3港仙。收報1.65元，跌0.6%。

澳博（0880）中期虧損顯著收窄至1.62億不派息，上葡京連續兩季扭虧。收報2.38元，跌2.46%。

眾安在綫（6060）上半年純利跌75%至5547萬元人幣，虛銀ZA，Bank蝕1.1億港元。創上市新低，見10.08元，收報10.42元，跌17.43%。

中通服（0552）：重點將轉向算力和數據中心，續拓展海外市場。收報4元，跌3.85%。

信置（0083）全年基礎溢利跌15%至51.7億，末期息0.43元按年持平。收報8.16元，跌2.04%。

小鵬（9868）擬歐洲生產電動車，減輕關稅影響。收報30.95元，升2.15%。

美聯（1200）半年多賺345.7%，不派息。收報0.74元，跌1.33%。

金茂（0817）中期多賺1.3倍，核心純利增1.7倍，息0.03元增1倍。收報0.66元，升1.54%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見59.76元，收報59.46元，無升跌；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1819元，收報1808元，無升跌；年年卡（3773）創上市新高，見3.46元，收報3.31元，升4.75%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1819元，收報1808元，無升跌；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1130.7元，收報1130.7元，升0.11%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81.2元，收報81.2元，升0.17%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.4元，收報1067.4元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1145.05元，收報1145.05元，升0.03%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.66元，收報7.63元，升0.13%；恒生人幣金ＥＴＦ（84403）創上市新高，見37.72元，收報37.72元，升0.32%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1044.25元，收報1044.25元，升0%；經發物業（1354）創上市新高，見18.2元，收報18.2元，升8.98%；廣聯科技（2531）創上市新高，見12.48元，收報12.42元，升7.63%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見24.2元，收報22.1元，跌3.91%；中國太平（0966）創52周高，見9.88元，收報9.82元，升14.19%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.4元，收報4.4元，升1.85%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.4元，收報4.36元，跌0.68%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.65元，收報0.65元，升10.17%。

破頂指數成份股包括，長和（0001）創52周高，見43.7元，收報43元，升0.12%；長建（1038）創52周高，見58.4元，收報58.2元，升1.66%；中電（0002）創52周高，見71元，收報70.6元，升0.36%；翰森製藥（3692）創52周高，見20.75元，收報20.6元，升13.06%。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.37元，收報2.38元，跌9.85%；世茂服務（0873）低見0.65元，收報0.68元，跌5.56%；中金（3908）低見7.87元，收報7.87元，跌1.63%；新高教（2001）低見1.51元，收報1.51元，跌3.82%；廣汽集團（2238）低見2.42元，收報2.45元，跌1.61%；稻香（0573）低見0.53元，收報0.53元，跌5.36%；譚仔國際（2217）低見0.82元，收報0.84元，升1.2%；眾安在綫（6060）低見10.08元，收報10.42元，跌17.43%；農夫山泉（9633）低見26.3元，收報27.05元，跌10.43%；中國新經濟投資（0080）低見0.043元，收報0.046元，跌6.12%。

87隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.67元，收報2.68元，跌3.94%；金地商置（0535）低見0.166元，收報0.172元，跌6.01%；中海宏洋（0081）低見1.42元，收報1.44元，跌4.64%；周大福（1929）低見6.43元，收報6.44元，跌2.72%；北京汽車（1958）低見1.79元，收報1.8元，跌4.26%；叙福樓（1978）低見0.39元，收報0.405元，跌4.71%；海亮國際（2336）低見0.09元，收報0.093元，跌11.43%；蒙牛（2319）低見11.92元，收報12.02元，跌2.59%；信義光能（0968）低見2.98元，收報3.01元，跌3.22%；中升（0881）低見8.17元，收報8.53元，跌2.96%。

異動股

上升異動股，包括，佳華百貨控股（0602）創上市新低，見0.022元，收報0.033元，升37.5%；大唐西市（0620）收報0.245元，升32.43%；萬城控股（2892）收報0.49元，升25.64%；浩柏國際（8431）收報0.11元，升25%；比高集團（8220）收報1.49元，升24.17%；ALCO HOLDINGS（0328）收報6.1元，升23.98%；順騰國際控股（0932）收報0.026元，升23.81%；國美金融科技（0628）收報0.3元，升22.95%；中木國際（1822）收報0.33元，升22.22%；萬勵達（8482）收報0.028元，升21.74%；申港控股（8631）收報0.59元，升21.65%。

下跌異動股，包括，新紐科技（9600）創上市新低，見0.24元，收報0.265元，跌85.98%；匯聯金融服務（8030）創上市新低，見0.17元，收報0.171元，跌40%；民富國際（8511）創上市新低，見0.013元，收報0.014元，跌33.33%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報0.61元，跌27.38%；廣泰國際控股（0844）創上市新低，見0.2元，收報0.231元，跌23%；眾安在綫（6060）創上市新低，見10.08元，收報10.42元，跌17.43%；長久股份（6959）收報10.12元，跌15.67%；基石控股（1592）創上市新低，見0.021元，收報0.022元，跌15.38%；浪潮數字企業（0596）收報2.75元，跌14.6%。

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