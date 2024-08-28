至於上半年貿易應收款項及應收票據增長25%至24.96億元，集團指出，該25%應收賬款增長中，17%是隨著公司管理規模擴大、營業額增長對應的合理增加，其餘8%主要為小業主的收繳率低於去年同期。這裡面有上下半年收繳節奏、業主繳費習慣行業特有因素影響，也有小業主受資產價格波動帶來的「財富效應」，繳費意願下降，此為行業普遍面臨的共性難題。對比行業頭部物企，公司應收賬款周轉率依然保持了行業優秀水平。

集團指，在應收賬款規模壓降和餘額管理上，公司始終堅持將應收賬款視作利潤管理。下半年將在保障服務品質、維持高客戶滿意度牽引業主自願繳費的情況下，同步開展管理動作，包括主動管理收繳率低、管理成本高的現金流虧損低質項目，加速退出；在已有催收清欠的基數上，力爭全年收繳率保持在90%以上。

談到2024年公司指引是要開業24座購物中心，上半年已開業7座，新簽約商業輕資產外拓項目7個。華潤萬象指，開業計劃根據項目情況持續更新，根據最新鋪排，2024年底將有122個在營購物中心。

上半年集團的物業管理服務毛利率為15.2%，較去年底13.6%回升，公司回應指，判斷物管毛利率會穩定在17%左右。

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