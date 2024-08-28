理想汽車季度收入總額達316.78億元，按年增加10.6%。第二季車輛銷售收入為303.2億元，按年增加8.4%，車輛毛利率為18.7%，按年減少2.3個百分點。

理想汽車季度交付量達到10.86萬輛，增長25.5%。截至今年6月30日，在全國，公司於148個城市擁有497家零售中心，於220個城市運營421家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心，並已投入使用614座理想超充站，配備2,726個充電樁。

有關近期發展，公司於今年7月交付了5.1萬輛汽車，按年增長49.4%。截至今年7月31日，在全國，公司於146 個城市擁有 487 家零售中心，於 220個城市運營 411家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心，並已投入使用701 座理想超充站，配備3,260個充電樁。

展望未來，於今年第三季，公司預計車輛交付量為14.5萬輛至15.5萬輛，按年增長38.0%至47.5%。收入總額為394億元至422億元，按年增13.7%至21.6%。

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