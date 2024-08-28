近年內地房地產市場持續下行，華潤置地（1109）近年轉型至大資管業務，問到近月新政出台後的看法，集團主席李欣指出，市場在過往三年出現持續且深刻的調整變化，潤地已加速轉型，對房地產行業判斷已進入「全面存量時代」，集團已擺脫以往三十多件來單純依賴地產業務的模式，早在2019年已開始去化攻堅，消化了接近2000億元的庫存，未來將繼續全面庫存去化攻堅作為核心任務。
集團強調，會持續推進經常性收入業務，並已經初見規模，已佔總收入超過25%，現時大資管業務規模亦已達4500億元，利潤佔比更高，會繼而堅定大資管的轉型，打造第二增長曲線。
上半年開發銷售型業務營業額591.3億元，按年增8.3%，佔總收入74.7%，佔核心淨利潤比例則由2023年中期57.2%縮至2024年上半年的佔48.6%﹔相反經常性收入業務營業額增至200億元，按年增9%，佔總收入的25.3%，佔核心淨利潤比例則由2023年中期42.8%，提升至2024年中期的51.4%。
而開發銷售型業務在上半年毛利率為12.4%，比2023年中期17%跌4.6個百分點，比起2023年底毛利率20.7%，更跌8.3個百分點。
問到業務增長指引時，執董郭世清指，由於房地產市場不確定性較大，故不能給出具體數字指引，但目標與年初保持一致，要達到跑贏大市，保持行業前四。整體核心營營利潤保持平穩，租金收入保持10%增長，開發銷售型業務毛利率維持在10-15%，經營不動產毛利率維持在65%至70%，購物中心毛利率維持在70%至75%。
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