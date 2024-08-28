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比亞迪中期賺136億人幣增24% 續不派息

比亞迪（1211）公布中期業績，上半年盈利按年升24.44%至136.31億元人民幣（下同），主要由於新能源汽車業務增長，每股盈利4.68元，繼續不派中期息。

營業額按年升15.76%至3011.27億元，當中，汽車業務收入按年升9.33%，手機部件、組裝等業務收入升42.45%。

整體毛利率按年升1.68個百分點至20.01%，主要受惠新能源汽車業務增加。

公司預期，雖然下半年宏觀經濟形勢複雜，市場競爭越趨激烈，但多品牌策略將推動新能源車總銷量穩步增長，屢破前高。至於手機部件及組裝業務，消費電子產品需求逐漸回暖，加上人工智能等應用，有助推動換機需求，為行業注入新動力，未來將加深核心技術研發，進一步提升垂直整合優勢，增加海外大客戶的市場份額，超前布局新興業務相關產品線，引領業務和收入規模持續增長。

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