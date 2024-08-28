WeChat及WeChat Pay HK表示，針對有騙徒惡意偽冒「WeChat」短訊發送人名稱以發送釣魚短訊詐騙用戶的惡行，因此已在港停用「WeChat」[wechatpayhk」[WeChatPayHK」作為發送人名稱，重申，微信/WeChat/ WeChat Pay HK絕不會主動透過電話、短訊等方式，索取用戶銀行卡賬戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉賬。

平台指出，騙徒日前偽冒微信客服，以短訊或電話訛稱帳戶被凍結、「百萬保障」、「微保」、「騰訊保單」、「賬戶保障險」等企圖行騙。近日騙案再度變種，騙徒假冒銀行、支付平台或保險公司向市民發送釣魚訊息，聲稱「微信保險」或其他保險服務即將到期需要繳費，否則將從戶口扣費，誘導市民點擊釣魚連結登入假客服平台或回撥假客服電話以取消服務，最後墮入騙徒陷阱。平台提醒，騙徒手法層出不窮，需保持警惕。

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