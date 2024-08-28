交通銀行（3328）首次派發中期息0.182元（人民幣，下同），分紅率為29.84%，去年全年的30.03%大致相符。董事會秘書何兆斌表示，該行將會持派息政策的連續性和可預期性，未來將續保持在三成以上。雖然交行去年被列入全球重要性銀行，提升資本要求，不過該行資本充足率與監管底線有緩衝空間，降低分紅率並非其政策選項。他又指，現時A股和H股股息率為5%和7%，收益率在同業屬不錯水平。
交行上半年淨利息收益率按年下跌0.02個百分點至1.29厘，不過單計第二季則按季上升0.03個百分點至1.3厘，副行長殷久勇表示，按季改善是因為負債成本率降幅較資產收益率為多，通過優化貸款結構，增加收益率較高的貸款佔比，降低收益率較低的票據和央行存款，同時過去多次調降存息、控制大額存單效果顯現。
殷久勇表示，該行全年淨息差目標是保持平穩，邊際有所改善，惟達標存在挑戰，主要為政策影響，去年現存按揭利率下調、今年517房地產新政和兩次下調5年期LPR對利率影響會在下半年出現，存款定期和長期化亦未有緩解，限制存息下行。不過，經濟正在向好將鞏固信貸需求，提升信貸需求和投放，另一方面市場資金寬鬆亦有助負債成本下降。
資產質素方面，市場關注行內房轉向產能過剩的製造業企業，例如太陽能、新能源等，首席風險官劉建軍回應指，該行關注國家產業政策，授信指引根據行業政策規範要求微調，聚焦具備中長期競爭能力的龍頭企業。
劉建軍指上半年底，交行製造業企業貸款不良貸款率為1.65%，較去年底降0.31個百分點，該行遵守政策導向，授信聚焦產業鏈龍頭，主要投放貸款的企業皆為主要龍頭頂端企業，並支持技術前景較佳、市場需求潛力的項目，風險控制上淘汰低端產能。
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