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會財局今年收到190宗可跟進投訴4年新高 有公司3年無可供分派溢利下派息

會財局發布《2024年度調查報告》，於截至今年3月31日的年度內，當局收到190宗可跟進投訴，為2021年開始刊發調查報告以來新高，而當中67%已完成評估，而會財局亦篩選130份上市實體的財務報表審閱，展開77宗調查及14宗查訊。會財局主席黃天祐表示，利息高企的環境下、全球經濟迎來挑戰，增加上市公司經營的複雜性，同時令公眾利益巨大上市公司的複雜性為「有增無減」。

會財局調查部主管王蕙湄表示，於190宗投訴當中、已完成的127宗評估，而涉及上市公司或核數師的個案有78宗佔41%，其餘112宗則涉及專業人士，如注冊會計業師及執業單位。

王蕙湄指，於77宗展開的調查當中有46宗涉上市公司核數師調查，以及31宗涉專業人士的調查。另就上市公司財表或存不正常事宜展開14宗查訊。

她續指，有於去年結案的調查發現有核數師未能勤勉盡責，以及保持專業謹慎態度，當中有個案發現，遺失若干審計準則要求資料及相關的字眼，另亦發現個案有上市公司連續三年於無可供分派溢利情况下派股息，違反《公司條例》。王稱，上市公司理應一般可容易地發現有關問題，但該上市核數師竟然無發現有關問題。

王蕙湄亦提到，有個案上市公司核數師未有注意到，上市公司的管理層於評估及審計過程中所得到證據中出現矛盾，而沒有向管理層評估提出質疑，令公司的財表出現重大錯誤。

此外，於46宗涉上市公司核數師調查，以及14宗與上市公司財表或存不正常事宜展開的查訊個案中，當局發現於潛在會計不遵從事宜的主要範疇，如於「收入確認」明確增加，由2022至23年度的16%增加至上年度的42%，王指出情况或與目前經濟波動有關。

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