中國石油（下稱中石油）（0857）近年部署向低碳轉型，並加大綜合能源、新能源及新材料業務發展，集團副總裁何江川表示，爭取到明年新能源當量折合成業務佔比7%，到2050年能夠與傳統油、氣業務佔比各佔一半，再造一間綠色的中國石油。執行董事、總裁黃永章更指，重視在港的科技創新能力，和中石油的業務接合。
何江川指出，中石油在煉化業務，向高端材料方面開發及加速，不單去年在大灣區內透過廣東石化，投產2000萬噸級的煉油設施予以配合，同時亦部署成立藍海新材料公司，冀更好參與市場競爭，目前已正式啟動項目，並且在年內動工，出品全新型材料，作為集團的轉化基地，並與華東地區的營銷、科研等進行一體化。他料首期項目會於2026年投產。他稱，他們會以新能源業務配合綠色能源轉型，目前更已有利可圖，並且會分三步走。其爭取到明年做到新能源業務量產並折算為當量後，佔業務份額達7%；到2035年及2050年分別佔業務份額三分之一及一半，到時形同再造一間綠色的中國石油。為配合新能源業務發展，中石油現時在相關項目的資本開支方面，投入佔比已達一成，並會視乎新能源業務增速而加快投資。
在香港市場方面，財務總監及董事會秘書王華稱，他們和旗下昆侖能源（0135）均在港上市之餘，集團的國際貿易及航運中心、加油站均在港營運，並且已開拓光伏、充電業務，甚至實現天然氣經西氣東輪到港。他們擬繼續借助香港開發科技創新的優勢，尋求合作和接合。
中石油最近提出收購中國石油集團電能，黃永章稱，該電能公司的註冊資本達50億元人民幣，是具備發電、供電、供熱、電力工程施工的電力全牌照公司，隨著實現能源轉型，推動風電、光電及發電是重要的方向之一。他相信今次收購，有助中石油降低成本，及做到專業化及規模化發展。透過收購合併去推動轉型，參與新能源行業作為核心競爭力，配合綠電業務提升。他們計劃將新收購的電能公司，推動電力設計研究、人材培訓、維護及採購平台。
至於上游業務，何江川稱，集團會尋求穩中求進發展，並且尋求優質資源儲量。副總裁李汝新則指，上半年煉油業務盈利有所下降，但是隨著內地著手嚴格限制煉油新增設施，並且淘汰舊產能，料有助業務長遠發展。
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