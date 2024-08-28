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北京首都國際機場中期虧損收窄至3.76億元 續不派息

北京首都國際機場（0694）公布中期業績，營業收入按年增長35.2%至26.84億元（人民幣，下同），稅後淨虧損收窄六成至3.76億元。續不派中期股息。

按收入業務劃分，上半年航空性業務按年增41.3%至12.86億元，其中飛機起降及相關收入升31.5%至6.76億元，旅客服務收入升54%至6.09億元。非航空性業務升30.1%至13.98億元。另外，飛機起降架次增長20.2%至21.14萬架次，其中國際升124%至3.22萬架次；旅客吞吐量升41.6%至3270.34萬人次；而貨郵吞吐量升48.9%至70.47萬噸。

展望下半年，因國際市場尚未完全恢復疊加北京大興機場轉場分流影響，公司經營壓力依然較大。公司將優化北京首都機場樞紐航線網絡佈局，通過海外推介、營銷策展等方式，宣傳展示北京首都機場國際航線產品，促進入境市場發展。同時，提升經營效益，積極爭取資源與政策支持，通過與航司、在線商旅平台（OTA）開展聯合營銷，推出更有吸引力與競爭力的航空產品。

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