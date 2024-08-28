寶尊電商（BEC）業務方面，服務營收增長7%，主要受品牌合作夥伴強勁的數字營銷需求以及運動服裝及服飾品類表現強勁所推動。全渠道擴張仍是公司品牌合作夥伴的一大主題。公司繼續進一步提升全渠道能力。截至今年6月30日，約45.8%的品牌合作伙伴就至少兩條渠道的店舖運營與公司合作。

寶尊品牌管理（BBM）業務方面，截至今年6月30日，公司經營GAP在內地的126間線下店舖。雖然GAP現有的店舖主要集中在内地的一、二線城市，但該品牌還繼續擴張至其他具有發展潛力的中國城市及區域。今年公司計劃開設50餘間新店舖並繼續優化店舖架構和選址。

寶尊國際（BZI）業務方面，截至今年6月30日，公司已在8個市場設立經營部，包括香港、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、法國及韓國。

展望未來，公司對宏觀不確定性保持審慎態度。但公司有信心，公司的持續轉型已鞏固公司的業務基礎及公司對品牌商的價值主張。公司於2024年的主要重點是以可持續的方式勤勉耐心地執行公司的計劃。公司持續戰略性擴展至三條業務線（寶尊電商、寶尊品牌管理及寶尊國際）助力公司通往第二增長曲線。

就電商而言，公司致力於加強營收和利潤，同時持續產生健康的現金流量。2024年的主要重點仍是執行業務轉型，目標還包括擴展至高潛力的品類，如酒類、健康與美妝以及汽車。公司將繼續進一步提升全渠道能力，尤其是抖音及其他基於內容的渠道。

就品牌管理而言，公司主要重點是乘勢而上，繼續夯實基礎並推動Gap品牌在中國的增長。此外，公司還通過收購51%股權與Authentic Brands Group成立了合資企業，完成了對Hunter在大中華區及東南亞地區的相關知識產權的收購。公司為Hunter的發展制定了遠大計劃，包括擴展新品類和使經銷渠道多元化，釋放品牌在中國以及新加坡和馬來西亞的全部潛力。憑藉寶尊國際，公司旨在進一步支持及加快Hunter在東南亞地區的業務擴張。

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