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金管局Ensemble項目沙盒構建完成 分四大主題探索代幣化資產用例

金管局今舉行Ensemble項目沙盒啟動儀式，指出項目沙盒的構建工作已經完成，將用於支援銀行於代幣化資產交易中，透過實驗型代幣化貨幣進行同業結算。並宣布首階段試驗將涵蓋四大代幣化資產用例主題，而首階段有25間機構參與，國際金融機構和科技企業，及數碼港和香港科技園培育的本地初創公司參與。

金管局指，四個主題包括「固定收益和投資基金」、「流動性管理」、「綠色和可持續金融」，以及「貿易和供應鏈金融」。當局指將繼續積極與業界溝通，了解他們對代幣化發展的興趣，共同開發及識別有關代幣化的新主題及用例。

以「固定收益和投資基金」為例，金管局表示，傳統債券發行或基金買賣的交收為T+2至T+5 ，而代幣化債券及基金支持全天候（24x7）即時支付和結算，大幅縮短所需時間，簡化交易流程，並可消除交收的延誤及降低相應風險。 另外，同時亦可二級市場買賣、息票派付，及期滿贖回，均可透過智能合約自動執行，進一步提升市場效益。

金管局表示，將與證監會及業界緊密合作，於沙盒試驗過程中，聆聽及回應業界參與者提出的建議及問題，並繼續共同開發及識別新主題及用例，將適時檢討沙盒首階段試驗的情況，制定及完善行業標準。

匯豐銀行表示就用例完成概念驗證，當中包利用匯豐區塊鏈賬本上的代幣化存款，認購由數碼資產平台HSBC Orion發行的數碼債券；中銀香港（2388）表示，並將進行「固定收益和投資基金」及「流動性管理」兩個應用場景的概念認證；渣打香港表示未來數月內將進行四大主題概念驗證測試。

另外，亦恒生（0011）表示代幣化存款的銀行間結算，以及將有關技術應用在代幣化電子提單（eBL）的結算完成兩個用例相關的技術測試。

金管局續指，若在沙盒上的用例測試成功，且各項條件成熟，當局將在沙盒上進行真實結算，並為正式推出央行數碼貨幣及新的金融市場基建定下路線圖。 

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