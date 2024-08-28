期内，集團收入按年減少15 .9%至23.95億元。其中，呷哺呷哺銷售額按年減少4 .6%至13.13億元；湊湊銷售額按年減少28 .3%至10.05億元。

截止今年六月底，集團於全球共運營1,072間餐廳，包括内地1,051間餐廳及其他市場21間餐廳。其中於今年上半年，集團新開設41間呷哺呷哺餐廳，均為内地新開設餐廳；新開設11間湊湊餐廳，其中於内地新開設9間，於香港新開設1間，於台灣新開設1間。此外，由於商業原因，今年上半年集團關閉合共48間呷哺呷哺餐廳、合共23間湊湊餐廳及合共7間趁燒餐廳。

展望未來，集團將繼續深化會員忠誠度計劃；持續推行「東擴南進」戰略計劃；堅守品質、成本管控；以及提升品牌在國際的曝光度。

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