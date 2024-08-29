道瓊斯工業平均指數收跌159點，跌幅0.39%，報41091點。標普500指數收跌33點，跌幅0.6%，報5592點。納斯達克綜合指數收跌198點，或1.12%，報17556點。

Salesforce跌2.01%，報258.9美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累34點，而Amgen升0.78%，報329.49元，貢獻道指16點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報226.49元，跌0.67%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.85元，跌1.11%，亞馬遜(美：AMZN)收市報170.8元，跌1.34%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報516.78元，跌0.44%，英偉達(美：NVDA)收市報125.61元，跌2.09%，微軟(美：MSFT)收市報410.6元，跌0.78%，Tesla (美：TSLA)收市報205.75元，跌1.65%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.34%，報520點。德國DAX指數收漲0.54%，報18782點；法國CAC 40指數漲0.16%，報7577點；英國富時100指數收跌0.02%，報8343點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.57%，報5399點。

美國2年期債息曾跌最多1.35%，是8月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.57%。低見3.8465厘，是8月5日3.6498厘後最低。收市報3.865厘，是2023年5月4日後收市新低，當日報3.7903厘。收報3.865厘，跌0.88%。連跌2日，累計跌0.0707厘，對上一次連跌2日是8月21日。

美國10年期債息曾升最多0.6%，是8月27日後最大升幅，當日升幅為1.29%。高見3.8444厘，是8月27日3.8653厘後最高。收市報3.8349厘，是8月22日後收市新高，當日報3.8521厘。收報3.8349厘，升0.35%。連升3日，累計升0.036厘，對上一次連升3日是8月8日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至2.615基點，是8月8日1.459基點後最窄。收市報3.423基點，是8月7日後收市最窄，當日報2.112基點。連續兩日收窄，累計8.766基點，對上一次連升2日是8月21日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至126.752基點，是8月27日125.322基點後最窄。收市報128.033基點，是8月8日後收市最窄，當日報124.212基點。連續3日收窄，累計5.994基點，對上一次連升3日是8月8日。

金龍指數曾跌最多3.84%，是8月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.07%。低見5384.28點，是8月5日5185.61點後最低。收市報5399.48點，是8月5日後收市新低，當日報5373.21點。

道指曾跌最多0.99%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為3.12%。低見40842.29點，是8月22日40584.47點後最低。收市報41091.42點，是8月22日後收市新低，當日報40712.78點。

標指曾跌最多1.15%，是8月5日後最大跌幅，當日跌幅為4.25%。低見5560.95點，是8月22日5560.95點後最低。收市報5592.18點，是8月22日後收市新低，當日報5570.64點。

納指曾跌最多1.78%，是8月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見17439.4點，是8月15日17375.41點後最低。收市報17556.03點，是8月14日後收市新低，當日報17192.6點。

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