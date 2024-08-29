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港股ADR跌116點 夜期低水46點 中行、、中人壽、中芯等業績

美股向下，港股ADR跌116點或0.66%，報17576點，即月恒指夜期跌63點，報17646點，夜期低水46點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.98%，折合報372.65元；阿里巴巴（9988）跌2.24%，折合報77.62元；美團（3690）升3.69%，折合報109.42元；匯控（0005）跌0.49%，折合報68.55元；建行（0939）跌0.74%，折合報5.75元。

道期現升0.087%；標期現跌0.53%；納期現跌0.91%。日本東證指數現跌0.02%；韓國KOSPI指數現跌0.79%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.52%。

VIX指數隔晚升10.88%或1.68點，報17.11點。

紐油現升0.13%或0.1美元，報74.62美元；布油現升0.06%或0.04美元，報78.7美元；金價現升0.36%或9.14美元，報2513.75美元；LME 銅期貨隔晚跌1.98%或187.5美元，報9260.5美元。比特幣現跌0.61%或367.74美元，報58980.22美元；美國10年期債息現升0.04%或0.0019厘，報3.8368厘。

今日焦點股份可留意：

291間公司最快今日公布業績，包括，國航（0753）、中國銀行（3988）、中銀香港（2388）、中國人壽（2628）、南航（1055）、招商銀行（3968）、中遠海運港口（1199）、中遠海控（1919）、法拉帝（9638）、快狗打車（2246）、華虹半導體（1347）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）、星島（1105）、世茂集團（0813）、中芯國際（0981）、融創（1918）等。

有線寬頻（1097）中期虧損2.55億不派息，透露巴黎奧運會有錢賺。

粵投（0270）中期盈利跌4.6%至24.1億，中期息每股增逾28%至0.2397元。

富力地產（2777）半年蝕23億，總負債1243億。

財險（2328）上半年純利按年跌8.72%，每股中期息0.208元。

蒙牛（2319）中期少賺19%至24.46億人幣不派息，擬20億港元回購股份。

黑芝麻（2533）首份中期成績表非財報準則虧損逾6億人幣。

中鋁（2600）半年純利升逾1倍，派中期息每股人幣8.2分。

通達（0698）半年少賺34%，不派中期息。

美團（3690）次季經調整溢利升77.6%至136億人幣勝預期。美團：董事會已批出最多10億美元回購計劃。

呷哺呷哺（0520）中期轉蝕2.73億人幣，不派中期息。

寶尊電商（9991）上半年淨虧損收窄至9726萬人幣，不派中期息。

北京首都國際機場（0694）中期虧損收窄至3.76億元，續不派息。

中信銀行（0998）上半年盈利跌1.6%，恢復派中期息18.47分人幣。

中石油（0857）：爭取明年新能源業務佔比增至7%，冀與香港創科界合作及接合。

交行（3328）上半年純利跌1.63%，中期息0.182元。交行：派息率將續保持在三成以上。

比亞迪（1211）中期賺136億人幣增24%，續不派息。

潤地（1109）李欣：集團已加速轉型，擺脫單純依賴地產的模式。

理想汽車（2015）第二季純利跌52%，料第三季交付量最多增48%至15.5萬輛。

中海油（0883）中期多賺25%，中期息增25%至0.74元。

中海外（0688）老臣子羅亮退休。

平保增持工行（1398）

華潤萬象（1209）：全年派息率會維持穩中有升、逐步提升的指引。

嘉里物流（0636）上半年多賺1.3倍，中期息增11%至0.1元。

順豐同城（9699）半年多賺1倍至6220萬人民幣，不派中期息。

越秀地產（0123）半年少賺15%，中期息0.189元。

 

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