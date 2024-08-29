恒指今早低開78點或0.45%，報17614點，大市成交金額20億元；國指今早低開34點或0.56%，報6191點。恒生科技指數開市報3388點，跌1.65%。上升股份比例為3.63%，下跌為6.8%，無升跌為89.55%。