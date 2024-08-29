恒指今早低開78點或0.45%，報17614點，大市成交金額20億元；國指今早低開34點或0.56%，報6191點。恒生科技指數開市報3388點，跌1.65%。上升股份比例為3.63%，下跌為6.8%，無升跌為89.55%。
藍籌5隻升，63隻下跌，14隻無升跌。美團（3690）升7%，報110元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.81%，報61.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，24隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報110元，升7%；跌幅最大的是理想（2015）開市報71.5元，跌11.78%。
恒指跌穿10天線(17613.52點)、100天線(17764.4點)。科指跌穿10天線(3472.46點)、20天線(3430.88點)。
291間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國航（0753）無成交，報3.28元。中國銀行（3988）開市報3.58元，跌0.83%。中銀香港（2388）開市報23.5元，無升跌。中國人壽（2628）開市報11.14元，跌0.18%。南航（1055）無成交，報2.7元。招商銀行（3968）開市報34.45元，跌0.43%。中遠海運港口（1199）無成交，報4.87元。中遠海控（1919）開市報10.7元，跌0.74%。法拉帝（9638）無成交，報23.7元。快狗打車（2246）無成交，報0.41元。華虹半導體（1347）開市報16.92元，升0.36%。世界華文媒體（0685）無成交，報0.198元。萬華媒體（0426）無成交，報0.043元。星島（1105）無成交，報0.23元。世茂集團（0813）開市報0.57元，跌1.72%。中芯國際（0981）開市報16.34元，跌0.37%。融創（1918）開市報0.93元，無升跌。
有線寬頻（1097）中期虧損2.55億不派息，透露巴黎奧運會有錢賺。無成交，報0.025元。
粵投（0270）中期盈利跌4.6%至24.1億，中期息每股增逾28%至0.2397元。開市報4.39元，升6.55%。
富力地產（2777）半年蝕23億，總負債1243億。無成交，報0.73元。
財險（2328）上半年純利按年跌8.72%，每股中期息0.208元。開市報10.18元，升0.99%。
蒙牛（2319）中期少賺19%至24.46億人幣不派息，擬20億港元回購股份。見52周低11.92元，開市報11.92元，跌0.83%。
黑芝麻（2533）首份中期成績表非財報準則虧損逾6億人幣。無成交，報20.4元。
中鋁（2600）半年純利升逾1倍，派中期息每股人幣8.2分。開市報4.9元，無升跌。
通達（0698）半年少賺34%，不派中期息。無成交，報0.079元。
美團（3690）次季經調整溢利升77.6%至136億人幣勝預期。美團：董事會已批出最多10億美元回購計劃。開市報110元，升7%。
呷哺呷哺（0520）中期轉蝕2.73億人幣，不派中期息。無成交，報0.96元。
寶尊電商（9991）上半年淨虧損收窄至9726萬人幣，不派中期息。無成交，報5.97元。
北京首都國際機場（0694）中期虧損收窄至3.76億元，續不派息。開市報2.38元，升1.71%。
中信銀行（0998）上半年盈利跌1.6%，恢復派中期息18.47分人幣。開市報4.87元，跌0.61%。
中石油（0857）：爭取明年新能源業務佔比增至7%，冀與香港創科界合作及接合。開市報6.99元，跌1.55%。
交行（3328）上半年純利跌1.63%，中期息0.182元。交行：派息率將續保持在三成以上。開市報6.16元，跌0.32%。
比亞迪（1211）中期賺136億人幣增24%，續不派息。開市報221.8元，跌1.86%。
潤地（1109）李欣：集團已加速轉型，擺脫單純依賴地產的模式。開市報20.6元，跌1.44%。
理想汽車（2015）第二季純利跌52%，料第三季交付量最多增48%至15.5萬輛。開市報71.5元，跌11.78%。
中海油（0883）中期多賺25%，中期息增25%至0.74元。開市報21.25元，跌0.23%。
中海外（0688）老臣子羅亮退休。開市報11.28元，跌3.09%。
平保增持工行（1398）。開市報4.73元，跌0.21%。
華潤萬象（1209）：全年派息率會維持穩中有升、逐步提升的指引。開市報23.2元，跌0.22%。
嘉里物流（0636）上半年多賺1.3倍，中期息增11%至0.1元。開市報7.64元，無升跌。
順豐同城（9699）半年多賺1倍至6220萬人民幣，不派中期息。無成交，報10.86元。
越秀地產（0123）半年少賺15%，中期息0.189元。開市報3.91元，升2.36%。
破頂股包括，廣聯科技（2531）創上市新高，見12.8元，開市報12.8元，升3.06%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.4元，開市報4.4元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，升1.75%；益美國際控股（1870）創52周高，見2.16元，開市報2.16元，無升跌。
6隻股份創上市新低，包括滔搏（6110）低見2.77元，開市報2.77元，跌3.48%；中金（3908）低見7.86元，開市報7.86元，跌0.13%；新高教（2001）低見1.48元，開市報1.48元，跌1.99%；京基金融國際（1468）低見0.048元，開市報0.048元，跌4%；新高教集團（2001）低見1.48元，開市報1.48元，跌1.99%；中金公司（3908）低見7.86元，開市報7.86元，跌0.13%。
創52周低，其中包括，周大福（1929）低見6.4元，開市報6.4元，跌0.62%；零跑（9863）低見19元，開市報19元，跌4.14%；蒙牛（2319）低見11.92元，開市報11.92元，跌0.83%。
異動股
上升異動股，包括，希教國際控股（1765）開市報0.226元，升14.72%；信懇智能（1967）開市報0.26元，升10.17%；IGG（0799）開市報2.92元，升9.77%；樂普生物－Ｂ（2157）開市報2.64元，升9.09%；嘉宏教育（1935）開市報0.77元，升8.45%；第一服務（2107）開市報0.37元，升7.25%；一元宇宙（1616）開市報0.015元，升7.14%；優趣匯控股（2177）開市報1.68元，升7.01%；美團（3690）開市報110元，升7%。
下跌異動股，包括，靈寶黃金（3330）開市報2.8元，跌14.37%；理想（2015）開市報71.5元，跌11.78%；神通機器人教育（8206）開市報0.033元，跌8.33%；小鵬（9868）開市報28.7元，跌7.27%。
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