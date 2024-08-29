港元現報7.7994元升值17點子，曾貶值最多12點子，報7.8023元，亦曾升值最多46點子，報7.7965元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升14.54點子至3.21631%，是8月23日後最高；1星期HIBOR升6.36點子至3.83476%，是8月26日後最高；2星期HIBOR升6.75點子至3.835%，是8月26日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.46點子至4.19363%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR跌0.43點子至4.23364%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌0.74點子至4.27994%，是2023年4月14日後最低。

美元指數現報100.973貶值0.121點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.36661%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4436%，連續6日擴闊，利差是2024年4月24日後最闊，當日差距為-1.4672%。

對上一次連續6日擴闊，是2024年8月05日，當日利差報-1.1419%。

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