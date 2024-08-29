OS1是ESR集團旗下逾20億美元數據中心園區的首個超大型數據中心。該園區座落於大阪中央商務區10公里內，分三階段開發，合共能夠提供130兆瓦數據容量。OS1數據中心將於2025年5月投入服務，完工後將提供25兆瓦的數據容量。OS1料將獲得能源與環境設計先鋒國際標準LEED-NC v4金級認證。

ESR集團聯合創始人兼聯席首席執行官Stuart Gibson表示，「我們很高興位於大阪的首個數據中心項目迎來重要里程碑，在日本這個高增長市場的黃金地段興建起具備擴張潛力的園區。此開發項目是ESR戰略性加速數據中心布局的旗艦項目，旨在把握亞太地區主要市場對先進數碼基礎設施前所未有的巨大需求」。

ESR數據中心首席執行官Diarmid Massey表示，「ESR的Cosmosquare園區由ESR數據中心基金1提供支持，是我們加速戰略以滿足亞太區雲端運算和數碼基礎設施增長需求的標誌性項目。隨著龐大人工智慧需求迅速向亞太地區遷移，我們致力滿足客戶對數據中心容量日益增長的需求。我們的大型數據中心項目儲備將為我們的客戶和合作伙伴提供嶄新的環保解決方案，以推動大阪及亞太地區數碼基礎設施的發展」。

ESR現報11.82元，無升跌。

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