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恒指半日跌115點 國指跌0.9% 內銀跌逾3% 蒙牛先跌後彈9%

美股隔晚個別發展，英偉達績後股價下跌，推低美期，衝擊亦蔓延至亞股，MSCI亞太指數勢創三周最大跌幅，台積電、SK海力士對指數的拖累居前。港股亦受影響，三大指數見一周新低，科指跌幅較恒指多，而表現最差的是國指，主要受交行（3328）中期少賺，加劇投資者對其他內銀盈利憂慮，四大內銀A股最大跌幅均超4%，H股表現亦跌逾3%，拖累A股、港股下跌。蒙牛（2319）見52周低11.82元後倒升，收報13.2元，升9.82%。

恒指今早低開78點，高位跌27點，低位跌189點，高低波幅162點。上升股份比例為20.76%，下跌為26.34%，無升跌為52.88%。

恒指半日跌115點或0.65%，報17576點，大市成交金額576億元；國指跌58點或0.93%，報6167點。恒生科技指數收報3421點，跌0.71%。

藍籌股成交金額308.51億元，佔大市成交53.56%；科指成份股成交金額170.26億元，佔大市成交29.55%；國指成份股成交金額279.69億元，佔大市成交48.55%。

24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加7.04%，至90.15億元，佔大市成交15.63%。牛熊證成交金額43.14億元，增加2.83%；窩輪成交金額47億元，增加11.21%。

藍籌27隻升，48隻下跌，7隻無升跌。蒙牛（2319）升9.82%，收報13.2元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌6.61%，收報60元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報112.6元，升9.53%；跌幅最大的是理想（2015）收報72.8元，跌10.18%。

恒指跌穿10天線(17609.76點)、100天線(17764.02點)，曾跌穿50天線(17519.59點)。科指跌穿10天線(3475.7點)、20天線(3432.5點)。

北水南下合計淨流入6.93億元，較上日減少74.04%，連續第3日流入，累計流入62.36億元，對上一次連續3日淨流入是8月13日。北水本月累計流入430.39億元，按月減少10.23%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

交行拖累四大內銀表現

工行（1398）收報4.56元，跌3.8%。

建行（0939）收報5.58元，跌4.12%。

農業銀行（1288）收報3.5元，跌4.63%。

中國銀行（3988）收報3.49元，跌3.32%。

ESR（1821）大阪數據中心園區第一期竣工。收報11.82元，無升跌。

高院駁回希教（1765）清盤呈請 曾升逾24%。收報0.214元，升8.63%。

大摩上調美團（3690）評級及目標價。收報112.6元，升9.53%。

291間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國航（0753）見52周低3.25元，收報3.3元，升0.61%。中國銀行（3988）收報3.49元，跌3.32%。中銀香港（2388）收報23.45元，跌0.21%。中國人壽（2628）收報11.14元，跌0.18%。南航（1055）收報2.73元，升1.11%。招商銀行（3968）收報33.35元，跌3.61%。中遠海運港口（1199）收報4.86元，跌0.21%。中遠海控（1919）收報10.48元，跌2.78%。法拉帝（9638）收報24元，升1.27%。快狗打車（2246）收報0.415元，升1.22%。華虹半導體（1347）收報16.96元，升0.59%。世界華文媒體（0685）收報0.198元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.043元，無升跌。星島（1105）收報0.23元，無升跌。世茂集團（0813）收報0.57元，跌1.72%。中芯國際（0981）收報16.46元，升0.37%。融創（1918）收報0.93元，無升跌。

有線寬頻（1097）中期虧損2.55億不派息，透露巴黎奧運會有錢賺。平上市低位0.024元，收報0.025元，無升跌。

粵投（0270）中期盈利跌4.6%至24.1億，中期息每股增逾28%至0.2397元。收報4.47元，升8.5%。

富力地產（2777）半年蝕23億，總負債1243億。創上市新低，見0.72元，收報0.72元，跌1.37%。

財險（2328）上半年純利按年跌8.72%，每股中期息0.208元。收報10.38元，升2.98%。

蒙牛（2319）中期少賺19%至24.46億人幣不派息，擬20億港元回購股份。見52周低11.82元，收報13.2元，升9.82%。

黑芝麻（2533）首份中期成績表非財報準則虧損逾6億人幣。創上市新高，見23.3元，收報21.6元，升5.88%。

中鋁（2600）半年純利升逾1倍，派中期息每股人幣8.2分。收報4.83元，跌1.43%。

通達（0698）半年少賺34%，不派中期息。收報0.076元，跌3.8%。

美團（3690）次季經調整溢利升77.6%至136億人幣勝預期。美團：董事會已批出最多10億美元回購計劃。收報112.6元，升9.53%。

呷哺呷哺（0520）中期轉蝕2.73億人幣，不派中期息。收報0.98元，升2.08%。

寶尊電商（9991）上半年淨虧損收窄至9726萬人幣，不派中期息。收報5.88元，跌1.51%。

北京首都國際機場（0694）中期虧損收窄至3.76億元，續不派息。收報2.35元，升0.43%。

中信銀行（0998）上半年盈利跌1.6%，恢復派中期息18.47分人幣。收報4.63元，跌5.51%。

中石油（0857）：爭取明年新能源業務佔比增至7%，冀與香港創科界合作及接合。收報7元，跌1.41%。

交行（3328）上半年純利跌1.63%，中期息0.182元。交行：派息率將續保持在三成以上。收報5.8元，跌6.15%。

比亞迪（1211）中期賺136億人幣增24%，續不派息。收報221元，跌2.21%。

潤地（1109）李欣：集團已加速轉型，擺脫單純依賴地產的模式。見52周低20.3元，收報20.95元，升0.24%。

理想汽車（2015）第二季純利跌52%，料第三季交付量最多增48%至15.5萬輛。收報72.8元，跌10.18%。

中海油（0883）中期多賺25%，中期息增25%至0.74元。收報20.95元，跌1.64%。

中海外（0688）老臣子羅亮退休。收報11.66元，升0.17%。

平保增持工行（1398）。收報4.56元，跌3.8%。

華潤萬象（1209）：全年派息率會維持穩中有升、逐步提升的指引。收報23.6元，升1.51%。

嘉里物流（0636）上半年多賺1.3倍，中期息增11%至0.1元。收報7.01元，跌8.25%。

順豐同城（9699）半年多賺1倍至6220萬人民幣，不派中期息。收報11.2元，升3.13%。

越秀地產（0123）半年少賺15%，中期息0.189元。收報3.9元，升2.09%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.5元，收報1067.45元，升0%；經發物業（1354）創上市新高，見18.24元，收報16.74元，跌8.02%；廣聯科技（2531）創上市新高，見12.8元，收報12.52元，升0.81%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見23.3元，收報21.6元，升5.88%；中國再保險（1508）創52周高，見0.71元，收報0.7元，升2.94%；中國太平（0966）創52周高，見10.04元，收報9.96元，升1.43%；金輝（0137）創52周高，見0.91元，收報0.91元，升37.88%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.45元，收報4.42元，升0.45%；金輝集團（0137）創52周高，見0.91元，收報0.91元，升37.88%；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.71元，收報0.71元，升9.23%；蓮和醫療（0928）創52周高，見0.12元，收報0.104元，跌5.45%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見213元，收報212元，跌0.19%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見58.8元，收報57.65元，跌0.95%；翰森製藥（3692）創52周高，見21元，收報20.6元，無升跌。

破底股方面

51隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.36元，收報2.41元，升1.26%；碧桂園服務（6098）低見3.95元，收報4.08元，跌0.24%；中駿商管（0606）低見0.187元，收報0.202元，跌3.35%；滔搏（6110）低見2.77元，收報2.81元，跌2.09%；合景泰富（1813）低見0.214元，收報0.22元，跌1.35%；富力（2777）低見0.72元，收報0.72元，跌1.37%；中金（3908）低見7.81元，收報7.91元，升0.51%；新高教（2001）低見1.45元，收報1.48元，跌1.99%；東軟教育（9616）低見2.23元，收報2.28元，跌5%；稻香（0573）低見0.5元，收報0.51元，跌3.77%。

61隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.62元，收報2.64元，跌1.49%；中海宏洋（0081）低見1.42元，收報1.45元，升0.69%；新濠國際發展（0200）低見3.99元，收報4.08元，無升跌；周大福（1929）低見6.39元，收報6.51元，升1.09%；北京汽車（1958）低見1.77元，收報1.82元，升1.11%；零跑（9863）低見18.64元，收報20.25元，升2.17%；快手（1024）低見37.55元，收報39.3元，升0.51%；潤地（1109）低見20.3元，收報20.95元，升0.24%；蒙牛（2319）低見11.82元，收報13.2元，升9.82%；申洲國際（2313）低見55.9元，收報60元，跌6.61%。

異動股

上升異動股，包括，融科控股（2323）收報0.021元，升40%；金輝（0137）創52周高，見0.91元，收報0.91元，升37.88%；中彩網通控股（8071）收報0.015元，升25%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見1.37元，收報1.31元，升22.43%；匯聯金融服務（8030）平上市低位0.17元，收報0.209元，升22.22%；申港控股（8631）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升22.03%；IGG（0799）收報3.23元，升21.43%；聯康生物科技集團（0690）收報0.073元，升19.67%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.082元，升17.14%。

下跌異動股，包括，中國天化工（0362）創上市新低，見0.06元，收報0.061元，跌39.6%；正味集團（2147）收報0.052元，跌27.78%；長城微光（8286）創上市新低，見0.032元，收報0.032元，跌21.95%；瑞強集團（8427）收報4.01元，跌20.59%；中國水業集團（1129）收報0.083元，跌19.42%；中國城市基礎設施（2349）收報0.05元，跌19.35%；MATRIX HOLDINGS（1005）見52周低0.49元，收報0.5元，跌18.03%；PERFECTECH INTL（0765）收報0.37元，跌17.78%；愛得威建設集團（6189）收報0.14元，跌17.65%；皓天財經集團（1260）收報0.19元，跌15.93%；歐化（1711）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌15.71%。

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