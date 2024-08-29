集團上半年總收入按年跌4%至66.1億元，撇除收費公路的建造服務收入按年跌3%至62.99億元，收費公路的建造服務收入按年跌31%至3.11億元。

而物流業務上半年實現收入約8.82億元，按年跌5%﹔盈利按年增34%至5.27億元﹔當中物流園業務收入按年跌1%至7.45億元，按年跌1%，盈利按年增44%至5.63代元，物流服務業務收入則按年跌19%至1.37億元，虧損3527.3萬元，是由於業務架構調整及折舊攤銷費用因智冷新項目投營而有所增加。

上半年經營盈利約港幣16.86億元，較年降20%，主要由於上半年團物流項目之公允價值損失約2.09億元，以及若干新投入運營的物流港項目處於培育期導致營運成本按年增加等因素的影響。

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