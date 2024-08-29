匯控表示，歐柏賢在執行工商金融業務轉型和發展國際業務有強勁紀錄，他將繼續駐在香港，將於適當時間公布繼任人安排。馬勵濤則在匯控工作9年後決定辭職尋求其他機會，今年內將以顧問身份為歐栢賢提供支持，並在休假後於明年離開匯控。

候任行政總裁艾橋智將於9月2日（下周一）走馬上任，早前亦傳出其他人事變動消息，昨日市場消息指，匯控可能削減全球營運網絡中的地區主管數目，亦有可能對向他匯報的高層及其職位進行調整。

此外，2019年加入匯控的集團營運總監莊顯揚（John Hinshaw）則會離開集團，艾橋智檢視集團營運總監現時職責後，職責將分為兩個集團執行委員會級別（Group Executive Committee）職位，包括集團資訊總監和集團營運總監，分別由現有集團資訊總監Stuart Riley及環球銀行及市場營運總監Suzy White出任。集團公司秘書長及管治總監戴愛蘭（Aileen Taylor）將接替Elaine Arden，出任集團人力資源和管治總監。

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