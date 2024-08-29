匯控（0005）公布一系列高層調動，為集團下一階段發展和增長作準備。曾傳為行政總裁熱門繼任人選之一的財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）將離開集團，職位由工商金融業務部全球行政總裁歐柏賢（Barry O'Byrne）調任，相關變動將於10月1日起生效，需得到監管部門批准。
匯控表示，歐柏賢在執行工商金融業務轉型和發展國際業務有強勁紀錄，他將繼續駐在香港，將於適當時間公布繼任人安排。馬勵濤則在匯控工作9年後決定辭職尋求其他機會，今年內將以顧問身份為歐栢賢提供支持，並在休假後於明年離開匯控。
候任行政總裁艾橋智將於9月2日（下周一）走馬上任，早前亦傳出其他人事變動消息，昨日市場消息指，匯控可能削減全球營運網絡中的地區主管數目，亦有可能對向他匯報的高層及其職位進行調整。
此外，2019年加入匯控的集團營運總監莊顯揚（John Hinshaw）則會離開集團，艾橋智檢視集團營運總監現時職責後，職責將分為兩個集團執行委員會級別（Group Executive Committee）職位，包括集團資訊總監和集團營運總監，分別由現有集團資訊總監Stuart Riley及環球銀行及市場營運總監Suzy White出任。集團公司秘書長及管治總監戴愛蘭（Aileen Taylor）將接替Elaine Arden，出任集團人力資源和管治總監。
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