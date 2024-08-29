鍋圈（2517）上半年總門店降至9660間，當中自營店按年增加5間至10間，加盟店則按年減少260間。業績會上董事長楊明超解釋，主要是五一後，市場、門店面對消費下降等出現恐慌現象，故決定暫緩門店的舖設，並將原有門店、人員進行標準化運營、規範，控制開店速度，輔導加盟商的能力，探索店型變化及升級現有門店等。但6月份已重啟開店，開店達200多家，並且在該月錄得增長46%，7月份亦見錄得創歷史的增長。
集團規劃未來五年門店將由現時的9960間，增至20000間，每年拓約2000間門店。
他強調，現時最關鍵的非各項數據指標，認為「沒有比信心更重要」，但經歷上半年的調整後，現在加盟信信心增加，認為已贏得市場信心，公司經營團隊「心中很安穩，有信心度過調整期的地動山搖」。
他指出，上半年的收入、利潤下降，與門店的縮減是互相匹配的，上半年客單價下降6至8元，將毛利率2個百分點讓利予消費者，並實現成本結構優化等，認為下半年通過研發中心，整合上下游資源，進一步優化成本等。加上公司六月份已重啟市場布點，下半年開始增加社區門店，加上繼續創新銷售渠道，如加大發力在抖音、線上直播帶貨等，並對上游合作伙伴等進行收購等，對下半年業績充滿信心。
談及上半年銷售及分銷開支已增加了3700萬元或14%，楊明超指出，公司創業八年來，一向都是三至七月是低谷，冬天才是旺季，2024年公司在上半年進行的多項品牌投入，將線上線下一體化、加大即時零售、探索社區門店，推出農貿場景品牌「遙遙領先」等多項的動作探索，已成功為未來換取更多收入空間。
楊明超認為，上半年的費用投入是「澆土施肥」、「夏治冬病」，故下半年費用將不會這麼高，加上會控制費用支出，將毛利轉化利潤的比例提升等，加上公司門店又多在長江以北，故一直到明年六月都會是「春花秋實」，並認為毛利率在調整核心產品價值後，仍將繼續維持在22.8%水平。
集團去年底首派股息每股0.0521元，中期再停派息。楊明超解釋指，公司在2021年前虧損已虧到底，過去四年開始賺錢，但一直將所賺的錢投入到公司的基礎建設、擴大規模等，上半年現金已達到近22億元水平，認為過往投入「埋在地下」，但現在算「蓋了第三層樓」，故去年算是「回報股東、股民的元年」，未來在保障現金流、每年增長2000店等基礎下，將「愈來愈多回報股東，以後賺更多錢回報股東」。
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