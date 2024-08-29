集團規劃未來五年門店將由現時的9960間，增至20000間，每年拓約2000間門店。

他強調，現時最關鍵的非各項數據指標，認為「沒有比信心更重要」，但經歷上半年的調整後，現在加盟信信心增加，認為已贏得市場信心，公司經營團隊「心中很安穩，有信心度過調整期的地動山搖」。

他指出，上半年的收入、利潤下降，與門店的縮減是互相匹配的，上半年客單價下降6至8元，將毛利率2個百分點讓利予消費者，並實現成本結構優化等，認為下半年通過研發中心，整合上下游資源，進一步優化成本等。加上公司六月份已重啟市場布點，下半年開始增加社區門店，加上繼續創新銷售渠道，如加大發力在抖音、線上直播帶貨等，並對上游合作伙伴等進行收購等，對下半年業績充滿信心。

談及上半年銷售及分銷開支已增加了3700萬元或14%，楊明超指出，公司創業八年來，一向都是三至七月是低谷，冬天才是旺季，2024年公司在上半年進行的多項品牌投入，將線上線下一體化、加大即時零售、探索社區門店，推出農貿場景品牌「遙遙領先」等多項的動作探索，已成功為未來換取更多收入空間。

楊明超認為，上半年的費用投入是「澆土施肥」、「夏治冬病」，故下半年費用將不會這麼高，加上會控制費用支出，將毛利轉化利潤的比例提升等，加上公司門店又多在長江以北，故一直到明年六月都會是「春花秋實」，並認為毛利率在調整核心產品價值後，仍將繼續維持在22.8%水平。

集團去年底首派股息每股0.0521元，中期再停派息。楊明超解釋指，公司在2021年前虧損已虧到底，過去四年開始賺錢，但一直將所賺的錢投入到公司的基礎建設、擴大規模等，上半年現金已達到近22億元水平，認為過往投入「埋在地下」，但現在算「蓋了第三層樓」，故去年算是「回報股東、股民的元年」，未來在保障現金流、每年增長2000店等基礎下，將「愈來愈多回報股東，以後賺更多錢回報股東」。

其他報道

匯控高層調動 前行政總裁候選人熱門馬勵濤離任

新世界河內道K11 Art Mall傳獲華潤隆地出價90億洽購

深圳國際中期盈利勁升6倍至6.5億 續不派息

神威藥業上半年多賺28% 派第二次中期息11分人幣

華潤醫藥中期少賺2.8% 首派息0.0908港元

半日沽空金額增9% 美團沽空增58%

恒指半日跌115點 國指跌0.9% 內銀跌逾3% 蒙牛先跌後彈9%

保利置業中期少賺42% 續不派息

希瑪醫療中期多賺3%不派息 受惠港人北上消費深圳愛康健收入增39%

ESR大阪數據中心園區第一期竣工

A股半日個別發展 上證跌0.45% 深成升1%

寫字樓變酒店 佔希爾頓未來18個月內地新酒店25%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止9連跌

高院駁回希教清盤呈請 曾升逾24%

巴郡市值突破1萬億美元 成為首間達標美國非科技公司

美議員倡將寧德時代列入黑名單 寧德：完全沒有根據

瑞銀下調內地經濟增長預測

OpenAI於新一輪融資 估值料將升穿1000億美元

大摩上調美團評級及目標價

A股低開 上證跌0.2% 人行逆回購淨回籠2084億

恒指低開78點 科指跌1.6% 理想跌11% 美團升7%

黃仁勳：Blackwell生產起來後 將有充足供應

港股ADR跌116點 夜期低水46點 中行、、中人壽、中芯等業績

道指跌159點 英偉達展望遜預期 收市後時段曾跌逾8%