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恒指收市倒升93點 成交重上千億 北水轉流出 美團升12%

英偉達績後股價下跌，推低標期、納期，亞股普遍受累，日韓台股下跌，滬深300、上證下跌，深成則升1.13%。交行（3328）業績拖累，四大內銀A股跌逾4%，H股則於午後跌幅收窄，恒指國指由跌轉升。美團（3690）、蒙牛（2319）績後抽升12.55%及9.65%，其中蒙牛更一度見52周低。理想（2015）跌9.75%，是表現最差的科指股。

期結日，港股三大指數早段曾見一周低，午後倒升，恒指波幅兩周最大，國指仍是三大指數中表現最差。大市成交重上千億，是3周最多，但北水轉流出，金額一周最多。

恒指今早低開78點，高位升104點，低位跌189點，高低波幅295點，是8月15日後最大。上升股份比例為31.4%，下跌為28.2%，無升跌為40.38%。

恒指收市升93點或0.53%，報17786點，大市成交金額1081億元，較上日增加15.12%，是8月5日1350.15億元成交後最多；國指升21點或0.34%，報6247點。恒生科技指數收報3461點，升0.46%。

藍籌股成交金額591.4億元，佔大市成交54.7%；科指成份股成交金額303.46億元，佔大市成交28.07%；國指成份股成交金額520.18億元，佔大市成交48.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.66億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加21.68%，至102.48億元，佔大市成交9.47%。牛熊證成交金額51.35億元，增加22.38%；窩輪成交金額51.13億元，增加20.98%。

藍籌51隻升，28隻下跌，3隻無升跌。美團（3690）升12.55%，收報115.7元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.42%，收報62.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，10隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報115.7元，升12.55%；跌幅最大的是理想（2015）收報73.15元，跌9.75%。

恒指曾跌穿10天線(17630.71點)、50天線(17523.78點)、100天線(17766.11點)。科指曾跌穿20天線(3434.51點)，上試10天線(3479.71點)。

北水南下合計淨流出18.38億元，終止連續2日流入，是8月19日後最多，當日流出61.79億元。北水本月累計流入405.08億元，按月減少15.51%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

午後消息股表現

匯控（0005）高層調動 前行政總裁候選人熱門馬勵濤離任。收報68.25元，升0.22%。

新世界（0017）河內道K11 Art Mall傳獲華潤隆地出價90億洽購。收報7.71元，升1.05%。

深圳國際（0152）中期盈利勁升6倍至6.5億 續不派息。收報5.94元，升1.19%。

神威藥業（2877）上半年多賺28% 派第二次中期息11分人幣。收報8.63元，升7.07%。

華潤醫藥（3320）中期少賺2.8% 首派息0.0908港元。收報5.58元，升1.45%。

保利置業（0119）中期少賺42% 續不派息。收報1.25元，跌1.57%。

希瑪醫療（3309）中期多賺3%不派息 受惠港人北上消費深圳愛康健收入增39%。創上市新低，見2.18元，收報2.28元，跌4.2%。

今早及隔晚消息股表現

交行拖累四大內銀表現

工行（1398）收報4.62元，跌2.53%。

建行（0939）收報5.63元，跌3.26%。

農業銀行（1288）收報3.52元，跌4.09%。

中國銀行（3988）收報3.54元，跌1.94%。

ESR（1821）大阪數據中心園區第一期竣工。收報11.9元，升0.68%。

高院駁回希教（1765）清盤呈請 曾升逾24%。收報0.201元，升2.03%。

大摩上調美團（3690）評級及目標價。收報115.7元，升12.55%。

291間公司最快今日公布業績，績前表現如下，國航（0753）見52周低3.25元，收報3.3元，升0.61%。中國銀行（3988）收報3.54元，跌1.94%。中銀香港（2388）收報23.65元，升0.64%。中國人壽（2628）收報11.2元，升0.36%。南航（1055）收報2.72元，升0.74%。招商銀行（3968）收報33.8元，跌2.31%。中遠海運港口（1199）收報4.9元，升0.62%。中遠海控（1919）收報10.62元，跌1.48%。法拉帝（9638）收報24.05元，升1.48%。快狗打車（2246）收報0.41元，無升跌。華虹半導體（1347）收報17.06元，升1.19%。世界華文媒體（0685）收報0.198元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.043元，無升跌。星島（1105）平上市低位0.23元，收報0.23元，無升跌。世茂集團（0813）收報0.57元，跌1.72%。中芯國際（0981）收報16.58元，升1.1%。融創（1918）收報0.93元，無升跌。

有線寬頻（1097）中期虧損2.55億不派息，透露巴黎奧運會有錢賺。平上市低位0.024元，收報0.026元，升4%。

粵投（0270）中期盈利跌4.6%至24.1億，中期息每股增逾28%至0.2397元。收報4.5元，升9.22%。

富力地產（2777）半年蝕23億，總負債1243億。創上市新低，見0.72元，收報0.73元，無升跌。

財險（2328）上半年純利按年跌8.72%，每股中期息0.208元。收報10.38元，升2.98%。

蒙牛（2319）中期少賺19%至24.46億人幣不派息，擬20億港元回購股份。見52周低11.82元，收報13.18元，升9.65%。

黑芝麻（2533）首份中期成績表非財報準則虧損逾6億人幣。創上市新高，見23.3元，收報22.95元，升12.5%。

中鋁（2600）半年純利升逾1倍，派中期息每股人幣8.2分。收報4.84元，跌1.22%。

通達（0698）半年少賺34%，不派中期息。收報0.076元，跌3.8%。

美團（3690）次季經調整溢利升77.6%至136億人幣勝預期。美團：董事會已批出最多10億美元回購計劃。收報115.7元，升12.55%。

呷哺呷哺（0520）中期轉蝕2.73億人幣，不派中期息。收報0.98元，升2.08%。

寶尊電商（9991）上半年淨虧損收窄至9726萬人幣，不派中期息。收報5.7元，跌4.52%。

北京首都國際機場（0694）中期虧損收窄至3.76億元，續不派息。收報2.37元，升1.28%。

中信銀行（0998）上半年盈利跌1.6%，恢復派中期息18.47分人幣。收報4.57元，跌6.73%。

中石油（0857）：爭取明年新能源業務佔比增至7%，冀與香港創科界合作及接合。收報7.04元，跌0.85%。

交行（3328）上半年純利跌1.63%，中期息0.182元。交行：派息率將續保持在三成以上。收報5.79元，跌6.31%。

比亞迪（1211）中期賺136億人幣增24%，續不派息。收報227.6元，升0.71%。

潤地（1109）李欣：集團已加速轉型，擺脫單純依賴地產的模式。見52周低20.3元，收報21.25元，升1.67%。

理想汽車（2015）第二季純利跌52%，料第三季交付量最多增48%至15.5萬輛。收報73.15元，跌9.75%。

中海油（0883）中期多賺25%，中期息增25%至0.74元。收報21.2元，跌0.47%。

中海外（0688）老臣子羅亮退休。收報11.86元，升1.89%。

平保增持工行（1398）。收報4.62元，跌2.53%。

華潤萬象（1209）：全年派息率會維持穩中有升、逐步提升的指引。收報23.8元，升2.37%。

嘉里物流（0636）上半年多賺1.3倍，中期息增11%至0.1元。收報7.17元，跌6.15%。

順豐同城（9699）半年多賺1倍至6220萬人民幣，不派中期息。收報11.52元，升6.08%。

越秀地產（0123）半年少賺15%，中期息0.189元。收報3.92元，升2.62%。

破頂股表現

破頂股包括，洲際船務（2409）創上市新高，見3.9元，收報3.89元，升5.14%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1090.65元，收報1090.65元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.6元，收報1067.3元，跌0.01%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1044.4元，收報1044.4元，升0.01%；晶泰科技（2228）創上市新高，見8.15元，收報8.15元，升21.64%；經發物業（1354）創上市新高，見18.24元，收報16.04元，跌11.87%；廣聯科技（2531）創上市新高，見13.1元，收報13元，升4.67%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見23.3元，收報22.95元，升12.5%；中國再保險（1508）創52周高，見0.71元，收報0.71元，升4.41%；中國太平（0966）創52周高，見10.04元，收報9.96元，升1.43%；金輝（0137）創52周高，見0.91元，收報0.66元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見4.45元，收報4.39元，跌0.23%；金輝集團（0137）創52周高，見0.91元，收報0.66元，無升跌；瑞風新能源（0527）創52周高，見0.71元，收報0.69元，升6.15%；順誠（0531）創52周高，見0.465元，收報0.465元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.78元，收報3.78元，升2.16%。

破頂指數成份股包括，長建（1038）創52周高，見58.8元，收報57.8元，跌0.69%；翰森製藥（3692）創52周高，見21元，收報20.8元，升0.97%。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見2.36元，收報2.41元，升1.26%；碧桂園服務（6098）低見3.95元，收報4.14元，升1.22%；中駿商管（0606）低見0.187元，收報0.205元，跌1.91%；滔搏（6110）低見2.77元，收報2.86元，跌0.35%；合景泰富（1813）低見0.214元，收報0.234元，升4.93%；富力（2777）低見0.72元，收報0.73元，無升跌；朗詩（0106）低見0.02元，收報0.021元，跌8.7%；中金（3908）低見7.81元，收報8.02元，升1.91%；新高教（2001）低見1.45元，收報1.52元，升0.66%；東軟教育（9616）低見2.23元，收報2.3元，跌4.17%。

86隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.61元，收報2.63元，跌1.87%；中海宏洋（0081）低見1.42元，收報1.47元，升2.08%；新濠國際發展（0200）低見3.99元，收報4.09元，升0.25%；周大福（1929）低見6.39元，收報6.6元，升2.48%；北京汽車（1958）低見1.77元，收報1.85元，升2.78%；零跑（9863）低見18.64元，收報20.6元，升3.94%；快手（1024）低見37.55元，收報39.4元，升0.77%；潤地（1109）低見20.3元，收報21.25元，升1.67%；蒙牛（2319）低見11.82元，收報13.18元，升9.65%；申洲國際（2313）低見55.9元，收報62.05元，跌3.42%。

異動股

上升異動股，包括，匯聯金融服務（8030）平上市低位0.17元，收報0.223元，升30.41%；廣泰國際控股（0844）收報0.3元，升29.87%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見1.37元，收報1.35元，升26.17%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.116元，升26.09%；新娛科控股（6933）收報0.16元，升25%；華南職業教育（6913）收報0.36元，升24.14%；雨潤食品（1068）收報0.166元，升23.88%；申港控股（8631）創52周高，見0.73元，收報0.73元，升23.73%；IGG（0799）收報3.24元，升21.8%；晶泰科技（2228）創上市新高，見8.15元，收報8.15元，升21.64%；齊家控股（8395）收報0.8元，升21.21%。

下跌異動股，包括，浩柏國際（8431）創上市新低，見0.026元，收報0.041元，跌62.73%；正乾金融控股（1152）收報0.049元，跌49.48%；正味集團（2147）創上市新低，見0.042元，收報0.043元，跌40.28%；榮陽實業（2078）收報0.156元，跌28.44%；皓天財經集團（1260）收報0.176元，跌22.12%；慕尚集團控股（1817）收報1.15元，跌20.69%；中國藝術金融（1572）收報0.081元，跌20.59%；恆偉集團控股（8219）收報0.142元，跌19.77%；創輝珠寶（8537）收報0.235元，跌18.97%；滙力資源（1303）收報0.45元，跌18.18%；MATRIX HOLDINGS（1005）見52周低0.49元，收報0.5元，跌18.03%。

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