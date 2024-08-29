香港鐘表展及國際名表薈萃將於9月3至7日舉行，後者將首次全面開放予公眾免費入場，兩展主題為「時尚之約」，呈獻不同風格的腕表品牌、成表、機械設備、配件及零件等，提供一站式採購平台。香港表廠商會副會長黎民達、香港鐘表業總會會董吳楚忠表示，雖然今年首7個月鐘表出口總值按年跌約8.2%，但個別出口市場錄得升幅，認為經濟大環境下有挑戰也有機會，對市場發展前景有信心。
黎民達、吳楚忠指，今年1月至7月鐘表出口總值為大約290億元，按年下跌8.2%，但個別出口市場錄得升幅，包括印度(+25.6%)、泰國(+22.6%)、阿聯酋(+12.5%)、台灣(+6.4%)及美國(+3.5%)。另外，第二季鐘表業的出口信心指數由第一季的34.3上升至41.3，有轉好趨勢。他們認為，香港經濟自上年首季度開始止跌回升，經濟踏上復蘇之路。但全球經濟增長放緩，外圍環境依然充滿挑戰，鐘表市場都是，有挑戰也有機會。加上網上商貿暢旺、購買力回升，以及運動手表、智能手表、時尚手表、跨界合作系列等增長潛力龐大，都為業界帶來新商機，對市場發展前景感到樂觀。他們亦指香港鐘表產品趨勢包括可持續手錶、智能手錶、輕奢侈腕錶等。
香港貿發局署理總裁張淑芬表示，今年香港鐘表展及國際名表薈萃吸引超過700家、來自15個國家及地區的參展商參與，更迎來新參展的比利時及丹麥展商，以及希臘、土耳其和英國品牌。展會設有廣東、廣州、台灣展館，以及疫情後首度回歸的韓國展館，為業界打造譽滿全球的年度盛事，推動行業交流，開拓新客源。
貿發局亦繼續協助展商爭取更多訂單，張淑芬指，大會預計組織來自超過50個國家及地區、約80個買家團來港參觀採購。機票方面，有4家航空公司為買家提供折扣，多達25%，另有27家酒店為買家提供額外折扣。此外，此次展覽採取全新融合展覽模式，推出線上線下智能配對平台，買家可以於實體展後繼續採購。
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