moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港鐘表今年首7個月出口總值跌8% 印度及泰國有升幅

香港鐘表展及國際名表薈萃將於9月3至7日舉行，後者將首次全面開放予公眾免費入場，兩展主題為「時尚之約」，呈獻不同風格的腕表品牌、成表、機械設備、配件及零件等，提供一站式採購平台。香港表廠商會副會長黎民達、香港鐘表業總會會董吳楚忠表示，雖然今年首7個月鐘表出口總值按年跌約8.2%，但個別出口市場錄得升幅，認為經濟大環境下有挑戰也有機會，對市場發展前景有信心。

黎民達、吳楚忠指，今年1月至7月鐘表出口總值為大約290億元，按年下跌8.2%，但個別出口市場錄得升幅，包括印度(+25.6%)、泰國(+22.6%)、阿聯酋(+12.5%)、台灣(+6.4%)及​美國(+3.5%)。另外，第二季鐘表業的出口信心指數由第一季的34.3上升至41.3，有轉好趨勢。他們認為，香港經濟自上年首季度開始止跌回升，經濟踏上復蘇之路。但全球經濟增長放緩，外圍環境依然充滿挑戰，鐘表市場都是，有挑戰也有機會。加上網上商貿暢旺、購買力回升，以及運動手表、智能手表、時尚手表、跨界合作系列等增長潛力龐大，都為業界帶來新商機，對市場發展前景感到樂觀。他們亦指香港鐘表產品趨勢包括可持續手錶、智能手錶、輕奢侈腕錶等。

香港貿發局署理總裁張淑芬表示，今年香港鐘表展及國際名表薈萃吸引超過700家、來自15個國家及地區的參展商參與，更迎來新參展的比利時及丹麥展商，以及希臘、土耳其和英國品牌。展會設有廣東、廣州、台灣展館，以及疫情後首度回歸的韓國展館，為業界打造譽滿全球的年度盛事，推動行業交流，開拓新客源。

貿發局亦繼續協助展商爭取更多訂單，張淑芬指，大會預計組織來自超過50個國家及地區、約80個買家團來港參觀採購。機票方面，有4家航空公司為買家提供折扣，多達25%，另有27家酒店為買家提供額外折扣。此外，此次展覽採取全新融合展覽模式，推出線上線下智能配對平台，買家可以於實體展後繼續採購。

其他報道

匯控高層調動 前行政總裁候選人熱門馬勵濤離任

新世界河內道K11 Art Mall傳獲華潤隆地出價90億洽購

深圳國際中期盈利勁升6倍至6.5億 續不派息

神威藥業上半年多賺28% 派第二次中期息11分人幣

華潤醫藥中期少賺2.8% 首派息0.0908港元

半日沽空金額增9% 美團沽空增58%

恒指半日跌115點 國指跌0.9% 內銀跌逾3% 蒙牛先跌後彈9%

保利置業中期少賺42% 續不派息

希瑪醫療中期多賺3%不派息 受惠港人北上消費深圳愛康健收入增39%

ESR大阪數據中心園區第一期竣工

A股半日個別發展 上證跌0.45% 深成升1%

寫字樓變酒店 佔希爾頓未來18個月內地新酒店25%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止9連跌

高院駁回希教清盤呈請 曾升逾24%

巴郡市值突破1萬億美元 成為首間達標美國非科技公司

美議員倡將寧德時代列入黑名單 寧德：完全沒有根據

瑞銀下調內地經濟增長預測

OpenAI於新一輪融資 估值料將升穿1000億美元

大摩上調美團評級及目標價

A股低開 上證跌0.2% 人行逆回購淨回籠2084億

恒指低開78點 科指跌1.6% 理想跌11% 美團升7%

黃仁勳：Blackwell生產起來後 將有充足供應

港股ADR跌116點 夜期低水46點 中行、、中人壽、中芯等業績

道指跌159點 英偉達展望遜預期 收市後時段曾跌逾8%