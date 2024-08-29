黎民達、吳楚忠指，今年1月至7月鐘表出口總值為大約290億元，按年下跌8.2%，但個別出口市場錄得升幅，包括印度(+25.6%)、泰國(+22.6%)、阿聯酋(+12.5%)、台灣(+6.4%)及​美國(+3.5%)。另外，第二季鐘表業的出口信心指數由第一季的34.3上升至41.3，有轉好趨勢。他們認為，香港經濟自上年首季度開始止跌回升，經濟踏上復蘇之路。但全球經濟增長放緩，外圍環境依然充滿挑戰，鐘表市場都是，有挑戰也有機會。加上網上商貿暢旺、購買力回升，以及運動手表、智能手表、時尚手表、跨界合作系列等增長潛力龐大，都為業界帶來新商機，對市場發展前景感到樂觀。他們亦指香港鐘表產品趨勢包括可持續手錶、智能手錶、輕奢侈腕錶等。

香港貿發局署理總裁張淑芬表示，今年香港鐘表展及國際名表薈萃吸引超過700家、來自15個國家及地區的參展商參與，更迎來新參展的比利時及丹麥展商，以及希臘、土耳其和英國品牌。展會設有廣東、廣州、台灣展館，以及疫情後首度回歸的韓國展館，為業界打造譽滿全球的年度盛事，推動行業交流，開拓新客源。

貿發局亦繼續協助展商爭取更多訂單，張淑芬指，大會預計組織來自超過50個國家及地區、約80個買家團來港參觀採購。機票方面，有4家航空公司為買家提供折扣，多達25%，另有27家酒店為買家提供額外折扣。此外，此次展覽採取全新融合展覽模式，推出線上線下智能配對平台，買家可以於實體展後繼續採購。

其他報道

匯控高層調動 前行政總裁候選人熱門馬勵濤離任

新世界河內道K11 Art Mall傳獲華潤隆地出價90億洽購

深圳國際中期盈利勁升6倍至6.5億 續不派息

神威藥業上半年多賺28% 派第二次中期息11分人幣

華潤醫藥中期少賺2.8% 首派息0.0908港元

半日沽空金額增9% 美團沽空增58%

恒指半日跌115點 國指跌0.9% 內銀跌逾3% 蒙牛先跌後彈9%

保利置業中期少賺42% 續不派息

希瑪醫療中期多賺3%不派息 受惠港人北上消費深圳愛康健收入增39%

ESR大阪數據中心園區第一期竣工

A股半日個別發展 上證跌0.45% 深成升1%

寫字樓變酒店 佔希爾頓未來18個月內地新酒店25%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止9連跌

高院駁回希教清盤呈請 曾升逾24%

巴郡市值突破1萬億美元 成為首間達標美國非科技公司

美議員倡將寧德時代列入黑名單 寧德：完全沒有根據

瑞銀下調內地經濟增長預測

OpenAI於新一輪融資 估值料將升穿1000億美元

大摩上調美團評級及目標價

A股低開 上證跌0.2% 人行逆回購淨回籠2084億

恒指低開78點 科指跌1.6% 理想跌11% 美團升7%

黃仁勳：Blackwell生產起來後 將有充足供應

港股ADR跌116點 夜期低水46點 中行、、中人壽、中芯等業績

道指跌159點 英偉達展望遜預期 收市後時段曾跌逾8%