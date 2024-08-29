交通銀行（3328）和中信銀行（0998）昨晚公布中期業績後，次季盈利按年下跌扭轉首季按年上升，今日股價均跌逾6%，並拖累即將公布業績的四大國有內銀今日均一同報跌。富瑞報告指是因為部分銀行次季業績差過首季，以及早前內地官媒有文章呼籲機構投資者不應只關注四大內銀，不過該行仍然偏好四大內銀，將繼續受惠於穩定的每股派息，認為下跌是買入機會。
富瑞指，雖然內銀基本因素惡化，不過年初以來在金融和房地產領域，四大行一直是其首選，預期四大行派息穩定，將繼續吸引保險公司和國家隊等主要市場淨買入者，而主要淨賣出者如基金、外資和散戶則早已低配銀行股。
周二（27日）《每日經濟新聞》發表文章，機構投資者不應只購買四大銀行，而需要更多關注科技股。《北京商報》亦發文稱，有耐性的資本不應單純關注大盤藍籌股，而需要尋找高位-優質中盤股和高潛力小盤股，引發市場是否關注監管當局指引是否改變。
不過富瑞預計，國家隊將繼續看好滬深300，因為流動性更好、估值更低、有更多國有企業令基本因素更穩定，監管機構一直支持國企改革並鼓勵增加股利支付。另外，該行亦認為監管機構不太可能指導保險公司購入銀行股票，沒有任何官方媒體發表類似文章，該行亦沒有發現類似監管指導，四大銀行基本因素相對穩定、股息收益率遠高於國債收益率，預計保險公司和國家隊等淨買家將繼續購入四大銀行。
富瑞預期，四大銀行第二季業績略有改善，招商銀行（3968）和大部分國有銀行上半年淨利潤將按年下跌，而農業銀行（1288）則可能按年有小幅增長。根據金監總局統計，今年第二季國有銀行淨利總額年減約1%，略勝第一季，部分原因是存款成本下降。
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