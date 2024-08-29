蠟筆小新（1262）公布，2024年上半年虧損4364.5萬元人民幣，較2023年上半年483.2萬元大幅擴大，每股基本虧損為0.33元﹔上半年LBITDA為2.2%，2023年上半年EBITDA比率為6.4%。維持不派中期息。
集團指，上半年虧損淨額增加主要由於通過零食連鎖便利店及電商渠道的銷售比例上升，該等渠道每次交付的數量較少，但須集團服務提供商及物流員工提供更高頻率的物流服務。此外，集團的電商渠道也產生更多的廣告及推廣開支，上半年廣告及推廣開支達5951萬元，按年增73.44%。上半年集團銷售及分銷開支增加約70.5%至1.21億元。
集團上半年收益按年增19.8%至4.94億元，毛利率按年微跌0.5個百分點至27.5%，乃因通過零食連鎖便利店銷售的利潤率普遍低於通過傳統分銷商銷售。
截至2024年6月30日，集團銀行結餘及銀行存款為3,490萬元，較2023年底結餘減少940萬元。銀行結餘及銀行存款減少主要由於集團於2024年上半年向投資活動投入3,800萬元，主要用於升級生產廠房的生產線。
上半年資產負債比率265.5%，較2023年底增62.7個百分點。
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