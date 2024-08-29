集團上半年收入按年跌3.94%至291.95億元，經營虧損142.32億元，較2023年上半年經營虧損17.88億元大幅擴大。集團上半年79.4%或231.74億元收入來自物業銷售，20.6%收入來自酒店經營、商業運營、物業管理及其他業務。

截至2024年6月30日止的上半年毛利率約為0.1%，較2023年上半年毛利率10.3%，下跌10.2個百分點。毛利率下降主要因確認的土地及建築成本等平均成本上升；房地產行業持續低迷導致物業減值的撥備增加。

上半年集團確認其他虧損淨額約109.17億元，2023年上半年其他虧損淨額2.65億元，主要包括歸類為持作出售的資產減值虧損約96.54億元，使用權資產減值虧損約9.99億元以及清算若干因被裁定破產並處於管理階段的附屬公司所產生的虧損約6.15億元。

截至2024年6月30日止，集團包括受限制現金的現金及銀行結餘186.77億元，較2023年12月31日約214.32億元減少約27.55億元，其中受限制現金約為57.98億元及預售監管資金約為60.11億元。

截至2024年6月30日止，集團的資產借貸比率約為52.8%，較2023年底增4.2個百分點。集團借貸總額約為2,566.03億元，當中銀行借貸、其他金融機構借貸以及債券在1年以內到期的金額達1532.57億元，一至兩年期的276.18億元，二至五年期的187.63億元，五年以上86.31億元﹔優先票據一年以內到期為483.34億元。

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