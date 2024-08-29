據內地傳媒今年7月報道，去年7月18日北京•御翠園已獲得預售證，時隔一年始啟動銷售工作，另據北京•御翠園銷售中心的置業顧問表示，御翠園目前處於意向認購階段，仍在等待正式開盤。據報，北京•御翠園是長實旗下和記地產集團在北京的最後一個項目，自2001年以總價約7億元人民幣拿下這宗姚家園地皮，至今已經有23年之久。

據報道，北京•御翠園現時「獻禮全球」宣傳計劃已於國內多個主要城市展開，並舉辦了多場規模200人以上的潛在客戶交流活動，讓客戶深入了解北京項目的獨持優勢，反應非常熱烈。事實上，宣傳計劃推出至今短短兩周內已接獲大量查詢及預約參觀，並成為社交平臺的熱搜對象。

和記地產集團有限公司董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭指，即將與CBRE聯手，不僅在北京、香港及國內其他主要城市推廣北京•御翠園項目，還將借助國際知名的CBRE遍佈歐美及亞太區的廣泛網絡，向其逾十萬名高淨值客戶推廣此項目。北京•御翠園作為一線城市核心地段的優質房產，相信定能獲得全球高淨值人士的青睞。