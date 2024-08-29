王欣還指，油價屬不可控，在油價10多年前處於110美元高位時，成本高企布每桶45美元時，他們已經認為不可能持續高位，因此著手做成本管控，並且以每桶油35美元造價著手做壓力測試。透過在管理上實施標準化，在科技創新方面引入FPSO等。其亦將內地的成本管控理念融合到海外業務，並且令到投資者長期關注到的加拿大長湖油砂項目也產生效益。在他們進一步推動精益管理時，他們每季都會開成本分析會議跟進。綜合而言，她認為中海油在推動成本管控仍有空間，但是亦有壓力。

周心懷指出，集團一方面投入資本開支，但是已致力做到標準化，並加強管控能力，料在下半年面對颱風季節存在不確定性時，仍會推進生產及產生現金流。在推動新能源領域，藉此尋求能源和科技革命同時，他相在可預期的長時間，化工能源會扮演穩定劑的作用，很難被取代。他們會在油氣方面做到穩妥生產，並與新能源尋求深度融合，及大力在海上風電方面搞創新。

他們亦正推天然氣業務加碼提速，及不斷向海外擴展，在保障凝釋油生產同時，釋放更多天然氣，同時亦將火炬氣回收，透過種種措施，爭取在2025年將內地的天然氣業務比重佔比提高至佔30%。該集團亦正推動人工智能轉型，目標是做好成本、提高現場員工的輕鬆程度、有效做到安全分析，幫助推動無人化、提升安全生產及工作效率。

在推進海外發展方面，周心懷冀圭亞那項目可以在2027年實現每年一條新生產線上線。在處理俄羅斯北極液化天然氣項目方面，董事會秘書徐玉高稱，由於有關項目在面對歐美制裁影響下，造成一定程度不利影響，他們已經加強與合作伙伴尋求合法合規，尋找解決方法。

中海油期內增派中期息，王欣指崔，在過去十年總體分紅是十年前的三倍，回購亦有助維護股價及股東權益，到明年訂立戰略更新時，他們會就分紅政策方面作出更新。獨立非執行董事林伯強稱，若然只有回購而沒有註銷其實作用不大，他也建議其他企業可以參考中海油回購後註銷股份的做法。

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