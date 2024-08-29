具體而言，長島武德表示，為迎合港人北上熱潮，集團將在大灣區新增兩間AEON；並將強化 Living PLAZA by AEON、Daiso Japan、「ものもの」（Mono Mono）等高利潤小型專門店，改進商品組合，提高銷售額；以及進一步提高自家品牌銷售以改善毛利率；並將進一步擴大飲食業務版圖，包括繼續開設KOMEDA’S Coffee及新業態JELYCO DO By KOMEDA等，以覆蓋更廣更多的顧客群。

關於内地業務，廣東永旺及永旺華南董事總經理杜若政彥指，大灣區人口多、年輕人亦較多，公司認爲深圳、佛山等地是商機。集團持續審視現有店鋪佈局並進行優化，於5月完成對廣州太陽城店的大型活性化改裝，並於期內成功簽約廣州塔廣場店和廣州百信店兩家新店，並計劃於2024年9月及2025年開業，進一步佈局大灣區市場。

另外，集團將持續加強數碼化轉型，以提升電子商務的增長、強化營運管理水平。於下半年，集團將與八達通合作，優化系統並引入樂悠卡優惠，並開發顧客APP自助功能以加快處理配送服務，和引入自助收銀機中央管理系統，以加快處理顧客查詢等，為顧客提供更優質、更方便的購物體驗。同時，集團也將進一步優化「Mobile Assistant」/「移動助手」，讓店員更精準、快速查看各種數據，以提升員工的工作效率。